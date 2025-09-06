Syreny alarmowe wyją w Warszawie. Wyjaśniamy, co się stało! [6.09.2025]

Mieszkańców warszawskiej Pragi Południe postawił w sobotę, 6 września na nogi nieustanny dźwięk syren alarmowych. Jak uspokajają służby, nie ma żadnego zagrożenia – to efekt poważnej awarii systemu ostrzegania ludności.

Niepokojące sygnały alarmowe zaczęły rozbrzmiewać na warszawskiej Pradze Południe w sobotę, 6 września, tuż przed godziną 16. Z relacji mieszkańców wynika, że dźwięk syren słychać było w rejonie ulic Międzynarodowej, Niekłańskiej i Londyńskiej. Hałas trwał nieprzerwanie, co wywołało spore zaniepokojenie wśród warszawiaków.

Miasto Stołeczne Warszawa w komunikacie wyjaśniło, że źródłem problemu jest awaria Wojewódzkiego Systemu Ostrzegania Ludności.

Ma miejsce awaria Wojewódzkiego Systemu Ostrzegania Ludności (syreny) w rejonie ulic: Międzynarodowej, Niekłańskiej i Londyńskiej. Na chwilę obecną przyczyna oraz czas usunięcia awarii są nieznane – poinformowano.

Podobne informacje przekazało Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Warszawie. – Doszło do awarii systemu, przez co dochodzi do uruchomienia syren alarmowych. Syreny nie włączają się z powodu zagrożenia – uspokaja dyżurny WCZK.

Sygnały wywołały konsternację i liczne komentarze w internecie. Mieszkańcy zgłaszali, że dźwięk był uciążliwy i wprowadzał w błąd, ponieważ system syren alarmowych uruchamiany jest zwykle w sytuacjach zagrożenia, takich jak klęski żywiołowe czy zagrożenia militarne.

Sierż. sztab. Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji, w rozmowie z TVN 24, również potwierdził, że alarm nie ma związku z żadnym realnym niebezpieczeństwem. – „Z informacji, które otrzymałem wynika, że nie ma żadnego zagrożenia dla mieszkańców. Doszło do awarii systemu alarmowego” – powiedział.

Na ten moment nie wiadomo, jak długo jeszcze potrwa awaria ani kiedy mieszkańcy Pragi Południe będą mogli odetchnąć od nieustannego wycia syren. Służby techniczne pracują nad rozwiązaniem problemu.

Syreny zawyły na alarm w Warszawie. Tak reagowali warszawiacy
