Szaleniec z nożem grasował na ulicach Płońska. Przystawił seniorowi ostrze do szyi!

Dyżurny płońskiej komendy otrzymał zgłoszenie o mężczyźnie, który na jednej z ulic miasta miał zaczepiać przechodniów i grozić im nożem. Ofiarą napastnika padł m.in. 31-letni mieszkaniec Płońska, który spacerował wraz z rodziną. - Nieznany mu mężczyzna, grożąc mu nożem, zażądał by ten poszedł z nim do sklepu, kupił alkohol i doładowanie do telefonu. Pokrzywdzony w obawie o zdrowie i życie własne oraz bliskich wykonał polecenie napastnika - przekazała kom. Kinga Drężek-Zmysłowska z płońskiej policji.

Funkcjonariusze od razu pojechali do wskazanego sklepu i sprawdzili monitoring. Na nagraniach rozpoznali sprawcę, którym okazał się dobrze im znany 43-letni mieszkaniec Płońska. Już kilkanaście minut później mężczyzna był zatrzymany. - Mundurowi zauważyli go w czasie sprawdzenia sąsiednich ulic. Na widok radiowozu napastnik próbował uciekać w pobliskie zarośla. W czasie zatrzymania 43-latek miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Funkcjonariusze znaleźli przy nim nóż oraz torebkę strunową z białym proszkiem-amfetaminą - poinformowała kom. Kinga Drężek-Zmysłowska.

Przyłożył seniorowi nóż do szyi

Dzień później do płońskiej komendy zgłosił się kolejny pokrzywdzony przez 43-latka. Okazało się, że mężczyzna napadł na 86-letniego płońszczanina w pobliżu lodziarni, przystawiając mu nóż do szyi i wymuszając oddanie dopiero co zakupionych artykułów. Wystraszony i zdenerwowany senior zasłabł na ulicy!

- 43-latkowi przedstawione zostały trzy zarzuty: dokonania wymuszenia rozbójniczego, rozboju oraz posiadania narkotyków. Decyzją sądu, na wniosek prokuratury został tymczasowo aresztowany na najbliższe 3 miesiące. Z policyjnego aresztu trafił do zakładu karnego - przekazała kom. Kinga Drężek-Zmysłowska.