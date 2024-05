Katolicka młodzież wysłała list do Trzaskowskiego. „Głębokie zaniepokojenie”

Prezydent Rafał Trzaskowski podpisał zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Standardów równego traktowania” w urzędach. Oznacza to zakaz wieszania symboli religijnych w placówkach publicznych. Jak łatwo było się domyślić, dokument ten rozpętał prawdziwą burzę. Do prezydenta pisali już kościelni hierarchowie. Teraz interweniowała młodzież. - Usunięcie krzyży z przestrzeni publicznej jest postrzegane jako próba wymazania części naszej historii i tożsamości – napisali członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. - Obecność krzyży w urzędach publicznych przypomina nam o tych wartościach i inspiruje do bardziej etycznego postępowania zarówno urzędników, jak i obywateli. Jest także symbolem wspólnotowości i przynależności, które są niezbędnym spoiwem narodu – przekonują.