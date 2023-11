16-latek ciągnięty przez tramwaj. Chwilę wcześniej przechodził przez pasy

dramatyczny wypadek

Szesnastolatek ciągnięty przez tramwaj. Chwilę wcześniej przechodził przez przejście dla pieszych. Cudem uniknął śmierci

To już kolejny wypadek w stolicy w środę (22 listopada) z udziałem pojazdu transportu miejskiego. Najpierw o godzinie 12 doszło do zderzenia autobusu z osobowym BMW, zaledwie godzinę później kolejny autobus potrącił 12-latkę. Nie musieliśmy długo czekać na kolejną makabrę. Po godzinie 16 tramwaj wjechał w przechodzącego przez przejście dla pieszych 16-latka. Dziecko przeżyło. W ciężkim stanie zostało przetransportowane do szpitala.