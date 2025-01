Umyli konia myjką ciśnieniową. Potraktowali zwierzę jak samochód!

To najlepsza dzielnica w Warszawie? Korzystne ceny przyciągają tłumy. Niczego tu nie brakuje

Sceny, które rozegrały się na jednej z myjni bezdotykowych w Makowie Mazowieckim, są nie do wyobrażenia. Para podróżująca bryczką wpadła na skandaliczny pomysł umycia konia przy pomocy myjki ciśnieniowej. Narzędzie przeznaczone do mycia samochodów i maszyn rolniczych zostało użyte do czyszczenia żywego zwierzęcia.

Świadkowie zdarzenia twierdzą, że koń początkowo próbował się wyrywać, jednak siła wody oraz brak możliwości ucieczki sprawiły, że zwierzę w końcu padło na beton. Brutalność i ignorancja właścicieli zszokowały internautów. Zdjęcia z myjni obiegły media społecznościowe, wywołując ogromne oburzenie.

Sprawa natychmiast wzbudziła zainteresowanie organizacji zajmujących się ochroną zwierząt oraz polityków. Poseł Łukasz Litewka, znany ze swojej działalności na rzecz praw zwierząt, nie krył oburzenia: − Prawdziwe oblicze Polski i praw wobec zwierząt. W Makowie Mazowieckim właściciele postanowili podjechać na myjnię i wymyć konia za pomocą myjki ciśnieniowej zadając mu ogromny ból. Przestraszony koń próbował uciec, finalnie poddał się przewracając na beton. Brak empatii, odpowiedzialności i świadomości – napisał w mediach społecznościowych.

Sprawą zajęła się policja. Właściciele konia mogą odpowiadać za znęcanie się nad zwierzęciem, co w polskim prawie grozi karą grzywny, ograniczenia wolności lub nawet pozbawienia wolności do lat trzech.

