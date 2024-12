Co pamiętacie z geografii?

Szopki bożonarodzeniowe w stolicy. Tutaj będzie można odwiedzić małego Jezuska

Zgodnie z chrześcijańską tradycją to właśnie w małej stajence w mieście Betlejem narodził się Chrystus. Towarzyszyli mu jedynie Józef, Maryja oraz ubodzy pasterze i zwierzęta. Dlatego tradycja nakazuje, aby w każdej świątyni zorganizować szopkę z Dzieciątkiem. Są to nieodłącznym elementem świąt Bożego Narodzenia w Polsce. To nie tylko obiekty kultu religijnego, ale też coroczne atrakcje turystyczne.

W Warszawie najbardziej znane są dwie. Na szczególną uwagę zasługuje szopka w Kościele Kapucynów na ul. Miodowej. Co roku przyciąga tłumy ze względu na swoją bogatą scenografię i liczne ruchome elementy. Ma długą tradycję, bo można ją oglądać od 1948 roku, gdy miasto leżało jeszcze w powojennych gruzach. Dla próbujących powrócić do normalności mieszkańców była nie tylko ciekawą nowinką. Dawała też nadzieję na lepsze jutro. Znajduje się w reprezentacyjnej części Warszawy i przyciąga dziś wielu turystów.

Szopka przy klasztorze kamedułów na Bielanach

Drugą najbardziej rozpoznawalną, jest szopka przy klasztorze Kamedułów na warszawskich Bielanach. Chociaż nie ma tak długiej tradycji, bo powstała 20 lat temu, to zachwyca swoim niezwykłym wyglądem. W stajence można podziwiać aż 44 figury, które kilka lat temu przeszły renowację. Jest żłóbek z maleńkim Jezusem, Maryją i Józefem. Wśród figur znaleźli się także pasterze, zwierzęta oraz anioł. Wszystkie zostały wykonane ręcznie. Rzeźbiarze używali wyłącznie dłuta i piły.

