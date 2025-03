Szpital na Barskiej w Warszawie przejdzie rewoluję. Rusza długa przebudowa. Wiemy, ile potrwa

Poważny incydent podczas "Biegu na Piątkę" w Warszawie. "Co chwilę tracił przytomność"

Oddział rehabilitacji w szpitalu na Barskiej w Warszawie zyska zupełnie nowe oblicze. Zamiast dotychczasowych 27 łóżek, pacjenci będą mieli do dyspozycji aż 70! To blisko trzykrotny wzrost, który znacząco poprawi dostępność do rehabilitacji dla mieszkańców Warszawy i całego Mazowsza.

„Modernizacja szpitala jest koniecznością. Samorząd Mazowsza przeznaczył na ten cel ponad 45,6 mln zł. Budynek zostanie dostosowany do standardów technicznych. Zmodernizowany obiekt będzie służył mieszkańcom Warszawy i całego województwa mazowieckiego. Znajdą się w nim m.in. oddział rehabilitacji i dzienny dom opieki medycznej” – podkreśla Anna Brzezińska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.

Do dyspozycji pacjentów będą m.in.:

nowoczesne sale do ćwiczeń wyposażone w sprzęt do fizykoterapii i kinezyterapii,

roboty wspomagające rekonwalescencję,

komora krioterapeutyczna.

Nowa diagnostyka obrazowa na Barskiej

W wyremontowanym budynku znajdą się nowoczesne pracownie diagnostyki obrazowej. Pacjenci będą mogli skorzystać z:

sali z tomografem komputerowym,

pracowni RTG i USG,

dużej pracowni endoskopowej z czteroosobową salą wybudzeniową.

Dzienny Dom Opieki Medycznej – wsparcie dla seniorów z Ochoty

Ochota to dzielnica, której znaczną część stanowią osoby starsze. Wychodząc naprzeciw potrzebom seniorów, w zmodernizowanym budynku szpitala powstanie dzienny dom opieki medycznej (DDOM). To miejsce, w którym osoby starsze otrzymają kompleksowe wsparcie i będą mogły poprawić swój stan zdrowia.

W DDOM seniorzy będą mieli zapewnione bezpłatnie:

zajęcia terapeutyczne,

treningi funkcji poznawczych i umiejętności codziennych,

terapię zajęciową i reminiscencyjną,

zajęcia logopedyczne,

konsultacje z pracownikiem socjalnym dla bliskich.

Remont z utrudnieniami

Modernizacja szpitala na Barskiej wiąże się z pewnymi utrudnieniami. Od 1 stycznia 2025 r. część oddziałów została przeniesiona do innych placówek. Oddział Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej tymczasowo działa w ATTIS-ie przy ul. Górczewskiej, a Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w szpitalu bródnowskim.„Świadczenia w zakresie chirurgii urazowo-ortopedycznej, w tym zabiegi endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub kolanowego, są realizowane przez STOCER w Konstancinie-Jeziornie i w pozostałych warszawskich podmiotach leczniczych w zależności od indywidualnego wyboru miejsca leczenia przez świadczeniobiorcę.”Na Barskiej bez zmian funkcjonują poradnie, nocna i świąteczna pomoc lekarska oraz oddziały Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii i Gastroenterologii oraz Rehabilitacyjny.

Kiedy koniec remontu?

Umowa na prace budowlane została już podpisana z firmą Strabag. Modernizacja ma potrwać 2 lata. Po tym czasie szpital na Barskiej zaoferuje pacjentom opiekę w komfortowych i nowoczesnych warunkach.