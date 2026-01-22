Szukali go trzy dni po zabójstwie kobiety. 50-latka zmarła mimo reanimacji

Tragiczna awantura domowa w Ciechanowie

Do dramatycznych zdarzeń doszło w sobotę (18 stycznia) około godziny 19:30. Policjanci z Ciechanowa otrzymali zgłoszenie dotyczące awantury domowej w jednym z mieszkań przy ulicy Pułtuskiej. Na miejsce natychmiast skierowano patrol.

Po wejściu do lokalu policjanci znaleźli 50-letnią kobietę z raną kłutą pleców. Funkcjonariusze rozpoczęli reanimację, jednak mimo podjętych czynności życia kobiety nie udało się uratować.

Rozpoczęto intensywne poszukiwania sprawcy

Już od pierwszych chwil po zdarzeniu rozpoczęły się intensywne działania mające na celu ustalenie i zatrzymanie sprawcy. Podejrzenia szybko padły na 46-letniego mieszkańca Ciechanowa, który zniknął z miejsca zdarzenia. Policja rozpoczęła jego poszukiwania.

W poniedziałek (20 stycznia) policja opublikowała oficjalny komunikat, informując o trwającej akcji poszukiwawczej. W działania włączyli się policjanci z ciechanowskiej komendy, Oddziału Prewencji Policji w Płocku oraz przewodnicy psów służbowych.

Apel policji i zaangażowanie służb

Funkcjonariusze apelowali do mieszkańców o przekazywanie wszelkich informacji mogących pomóc w ustaleniu miejsca pobytu poszukiwanego, podkreślając jednocześnie, że ukrywanie go lub pomoc w ucieczce stanowi przestępstwo zagrożone karą do pięciu lat pozbawienia wolności. Zapewniono anonimowość osobom zgłaszającym informacje.

Zatrzymanie podejrzanego po trzydniowej obławie

Poszukiwania trwały niespełna trzy dni i prowadzone były każdego dnia przez kilkudziesięciu policjantów z różnych jednostek, w tym również z Komendy Głównej Policji. Przełom nastąpił we wtorek (21 stycznia). Około godziny 14 funkcjonariusze ciechanowskiej komendy zauważyli mężczyznę idącego poboczem drogi w miejscowości Lekówiec na terenie gminy Regimin. Okazało się, że jest to poszukiwany 46-latek.

Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do komendy policji. Jeszcze tego samego dnia miał zostać przekazany do dyspozycji prokuratora. Policja podziękowała wszystkim funkcjonariuszom zaangażowanym w akcję poszukiwawczą, podkreślając skalę i intensywność prowadzonych działań.

