Szwedzki gigant otwiera kolejny sklep w Warszawie. Rabaty do 600 złotych

Warszawa, Bemowo. Jula otwiera nowy sklepy przy ul. Górczewskiej

Już w czwartek (27 marca) punktualnie o godzinie 9, nowy sklep szwedzkiej sieci Jula otworzy swoje drzwi dla klientów w stolicy. Market zostanie otwarty na warszawskim Bemowie przy ul. Górczewskiej 212/226.

− Cenimy bezpośredni kontakt, jaki oferuje handel stacjonarny, i wierzymy, że nasza inwestycja na warszawskim Bemowie przyczyni się do wzrostu atrakcyjności tego obszaru oraz dalszego rozwoju handlu. Dzięki szerokiemu asortymentowi produktów w atrakcyjnych cenach z niecierpliwością czekamy na powitanie zarówno nowych, jak i stałych klientów w naszym nowym, inspirującym sklepie – mówi Johan Sjöhagra, CEO Jula.

Nowy multimarket to miejsce, gdzie znajdziecie wszystko do domu, ogrodu i warsztatu. Profesjonaliści i amatorzy majsterkowania znajdą tutaj: narzędzia i maszyny, artykuły budowlane i farby, elektrykę i oświetlenie, odzież ochronną i BHP, sprzęt ogrodowy, akcesoria motoryzacyjne oraz produkty do wypoczynku i rekreacji.

To nie będzie jednak zwykłe otwarcie. Na pierwszych 200 klientów czekają torby z produktami o wartości 200 zł − wystarczy zrobić zakupy za min. 200 zł. Członkowie JulaClub (lub ci, którzy do niego dołączą) dostaną dodatkowe bonusy.

Co jeszcze? Wybrane produkty będą tańsze nawet o 600 zł! W supercenach znajdziecie m.in.: gazowy parasol grzewczy (Ansult), myjkę wysokociśnieniową (Meec Tools), ogrodniczki męskie (Bluwear), stojak na rowery (Kayoba), walizki ochronne (Hard Head).

Wielkie otwarcie sportowego giganta w Warszawie. To jedyny taki sklep w całym kraju