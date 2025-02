Wielkie otwarcie sportowego giganta w Warszawie. To jedyny taki sklep w Polsce

To najsłynniejsza toaleta w Polsce! "Toaleta miejska im. Rafała Trzaskowskiego" w Mapach Google

Warszawa, Wola. Otwarcie wielkiej przestrzeni dla sportowców. To jedyny taki sklep w Polsce

Nike Rise w Wola Parku to przestronny sklep o powierzchni ponad 1000 m kw., który łączy sport, technologię i miejską kulturę. − To bardzo ładna przestrzeń, cieszymy się, że jesteśmy w tym miejscu. Jesteśmy mocno nastawieni na współpracę lokalną, chcielibyśmy popracować z lokalną społecznością, tutaj na Woli. Przed galerią mamy bardzo ciekawą i dużą przestrzeń, gdzie możemy popróbować różnych aktywności sportowych. To jest DNA naszej marki, czyli bieganie i ćwiczenia – mówi z uśmiechem Krzysztof Rogowicz, Retail Director Poland Retailors Nike NSP.

Sklep Nike Rise to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na nowoczesne, interaktywne zakupy. Dzięki systemowi Footwear Fastlane klienci mogą szybko zapoznać się z historią i specyfikacją produktów, a także w prosty sposób dopasować je do swoich potrzeb. Dodatkowo, sklep oferuje najnowsze kolekcje sportowe Nike oraz Jordan, jak również produkty lifestyle’owe, które idealnie wpisują się w codzienne miejskie życie.

W nowym sklepie nie zabrakło również przestrzeni dedykowanej kobietom. Będzie to strefa, w której można znaleźć odzież sportową – od legginsów po biustonosze sportowe – podzieloną na poziomy wsparcia i komfortu. To odpowiedź na potrzeby kobiet, które szukają zarówno funkcjonalności, jak i designu.

Otwarcie Nike Rise to przełomowy moment, nie tylko dla fanów marki, ale także dla całej branży sportowej. Nowoczesne rozwiązania technologiczne, przestronna lokalizacja i nastawienie na współpracę z lokalną społecznością sprawiają, że sklep w Wola Parku stanie się jednym z najważniejszych punktów na mapie sportowej Warszawy.

Nike, jako jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek na świecie, wprowadza do stolicy Polski miejsce, które łączy pasję do sportu z nowoczesnością. Otwarcie sklepu w Wola Parku będzie okazją, by doświadczyć, jak będzie wyglądała przyszłość zakupów sportowych.