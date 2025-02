Walentynkowy prezent dla kierowców. Wielkie otwarcie nowego wiaduktu Trasy Łazienkowskiej

Pożar kamienicy w centrum Warszawy. Jedna osoba ciężko poparzona. Wlała to do kominka

Warszawa, Saska Kępa. Wielkie otwarcie nowego wiaduktu Trasy Łazienkowskiej

Na ten moment kierowcy czekali od 2023 roku. W związku z modernizacją Trasy Łazienkowskiej ruszyły prace budowlane nad nowymi wiaduktami, nad ulicami Bajońską i Paryską na Saskiej Kępie. Po wyburzeniu wiaduktu północnego na jego miejscu powstał obiekt o długości 210 metrów. Już w piątek wieczorem, 14 lutego, zostanie oddany do użytku kierowców, a wiadukt południowy, z którego do tej pory korzystali, zostanie zamknięty.

Po otwarciu zmiany w organizacji ruchu odbędą się w trzech etapach. Od piątku kierowcy będą mieć po jednym pasie w każdym kierunku. Najpierw jadący w stronę centrum wjadą na niego za ulicą Saską, a jadący w przeciwnym kierunku zmienią jezdnię na węźle z Wałem Miedzeszyńskim. W sobotę i niedzielę kierowcy zmierzający do centrum zyskają drugi pas, by w poniedziałek powrócić do układu z piątku. "Najpóźniej od środy, 19 lutego, na nowym wiadukcie dostępne będą trzy pasy – jeden do centrum i dwa w kierunku Grochowa i Wawra" - przekazuje urząd.

Co ważne, zamknięty zostanie przejazd pod wiaduktami ulicami Wąchocką i Bajońską. Na obu tych ulicach kierowcy nie będą mogli parkować. Zmieni się też organizacja ruchu na skrzyżowaniu z ulicą Międzynarodową. Straci ona połączenie z Trasą Łazienkowską. Objazd będzie prowadził ulicą Zwycięzców i Wałem Miedzeszyńskim.

Zmiany w komunikacji miejskiej

Od 17 lutego autobusy linii 411 (tylko w kierunku stacji metra Politechnika) i E-1 (w stronę Gocławia) zmienią swoje trasy.

Również piesi i rowerzyści muszą liczyć się ze zmianami. Ci pierwsi przejdą pod wiaduktami tylko po jednej stronie ulicy Paryskiej – tymczasowym przejściem wyznaczonym na jezdni. "Nie przejdą natomiast pod Trasą Łazienkowską ulicami Bajońską i Wąchocką ani po południowej stronie trasy pomiędzy Bajońską i Rapperswilską. Zamknięte pozostaną przejście i przejazd dla rowerów pod wiaduktami na wysokości ulic Rapperswilskiej i Wandy" - informują drogowcy.