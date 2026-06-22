Potężna szyba runęła z Varso Tower! Co się dzieje z najwyższym wieżowcem w UE?

W nocy z elewacji Varso Tower odpadła szyba, która spadła na ulicę i uszkodziła samochód.

To drugi podobny incydent przy tym budynku w ciągu kilkunastu miesięcy.

Mieszkańcy i przechodnie pytają, czy korzystanie z otoczenia wieżowca jest bezpieczne.

Varso Tower

Huk w środku nocy

O zdarzeniu poinformowali mieszkańcy okolicy. Około godziny 3 nad ranem rozległ się potężny huk.

- Obudził mnie straszny hałas. Po chwili usłyszałam kolejny odgłos i zorientowałam się, że z budynku odpadają fragmenty szyby. Zaczęłam zamykać okna, bo bałam się, że spadną następne elementy - przekazał świadek portalowi tvn24.pl.

Na miejsce skierowano policję i służby techniczne. Teren wokół wieżowca został zabezpieczony, a rano rozpoczęły się prace związane z usuwaniem skutków zdarzenia. W akcji uczestniczyli m.in. alpiniści przemysłowi.

Szyba z Varso Tower spadła na samochód

Nadkom. Marta Sulowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV przekazała, że zgłoszenie wpłynęło po godzinie 4 rano.

- Szyba wykruszyła się i spadła na chodnik oraz ulicę. Nikomu nic się nie stało. Uszkodzony został samochód marki Fiat. Właściciel został poinformowany o możliwości złożenia zawiadomienia - poinformowała policjantka. Najważniejsze jest to, że do zdarzenia doszło w nocy, gdy ruch pieszy był minimalny. W ciągu dnia konsekwencje mogłyby być znacznie poważniejsze.

To już drugi taki przypadek

Nie jest to pierwszy incydent związany z elewacją Varso Tower. We wrześniu ubiegłego roku doszło do podobnej sytuacji. Wówczas na 11. piętrze wykruszyła się szyba, której fragmenty spadły na ogródek kawiarniany. Również wtedy nikomu nic się nie stało, ponieważ zdarzenie miało miejsce nocą. Powtarzające się przypadki uszkodzenia elementów fasady rodzą pytania o stan techniczny elewacji.

Czy budynek Varso Tower jest bezpieczny? Mamy oświadczenie

Każdego dnia korzystają z niego tysiące pracowników biur, gości hotelowych, klientów restauracji oraz odwiedzających taras widokowy. Dodatkowo wokół kompleksu, położonego w ścisłym centrum Warszawy, codziennie przemieszczają się dziesiątki tysięcy pieszych. Jak poinformowała Katarzyna Najdzik, Head of Marketing & Communications, do zdarzenia doszło w nocy z 21 na 22 czerwca na 28. piętrze Varso Tower.

- Decyzją zarządcy budynku cały obszar drogi wewnętrznej został niezwłocznie wygrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób trzecich. Na miejsce wezwano alpinistów, którzy natychmiast rozpoczęli prace mające na celu zabezpieczenie uszkodzonego elementu - przekazała przedstawicielka zarządcy.

Działania służb miały na celu przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w pobliżu budynku. Zarządca pozostaje także w kontakcie z właścicielami uszkodzonych pojazdów.

- Jesteśmy w kontakcie z właścicielami pojazdów, które uległy uszkodzeniu, zapewniając im bieżące wsparcie i niezbędne informacje - poinformowała Katarzyna Najdzik.

Według przeprowadzonej analizy przyczyną incydentu było tzw. spontaniczne pęknięcie szkła hartowanego.

- Weryfikacja zdarzenia wykazała, że był to efekt zjawiska znanego w branży jako spontaniczne pęknięcie szkła hartowanego. Może ono wystąpić wskutek wytrącenia się siarczku niklu, który w tym przypadku uaktywnił się dopiero po kilku latach pod wpływem znacznych różnic temperatur zewnętrznych - wyjaśniła.

Zarządca zapewnia również, że zdarzenie nie ma wpływu na bezpieczeństwo konstrukcji.

- Konstrukcja fasady Varso Tower pozostaje w pełni bezpieczna i spełnia wszystkie wymagane normy budowlane. Zastosowane w budynku szkło hartowane w przypadku uszkodzenia rozpada się na drobne fragmenty, co minimalizuje potencjalne ryzyko dla osób znajdujących się w pobliżu. Zdarzenie nie wpływa na funkcjonowanie ani bezpieczeństwo budynku oraz jego użytkowników - podsumowała Katarzyna Najdzik.

Varso Tower został ukończony w 2022 roku. W wieżowcu mieszczą się biura, restauracja oraz najwyżej położony taras widokowy w Polsce. Kompleks przy ul. Chmielnej jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych inwestycji biurowych w kraju i wizytówką współczesnej Warszawy.