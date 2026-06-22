Ugryzł policjanta, kilka godzin później zmarł w szpitalu. Dramatyczna interwencja wobec 37-latka

Piotr Lis
Piotr Lis
Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-06-22 10:09

Dramatyczne wydarzenia rozegrały się w niedzielny poranek na warszawskiej Białołęce. Policjanci zostali wezwani do agresywnego 37-latka, który miał wcześniej zażyć nieokreślone substancje. Mężczyzna zaatakował funkcjonariuszy gazem, uciekł przez okno i ukrył się w garażu. Podczas zatrzymania stracił przytomność. Kilka godzin później zmarł w szpitalu.

Radiowóz policyjny z włączonymi sygnałami świetlnymi i napisem POLICJA na wyświetlaczu, co symbolizuje interwencję i tragiczny finał na Białołęce. Więcej o dramatycznej śmierci 37-latka przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Podlaska Policja / Materiały prasowe

Początek dramatycznej interwencji na Białołęce

Do tragicznych wydarzeń doszło w niedzielę (21 czerwca) około godziny 9 przy ulicy Przejezdnej na warszawskiej Białołęce. Policjanci zostali skierowani na interwencję domową po zgłoszeniu dotyczącym agresywnego zachowania 37-letniego mężczyzny wobec jednego z domowników. Ze zgłoszenia wynikało również, że mężczyzna miał wcześniej zażyć bliżej nieokreślone środki. Jeszcze podczas dojazdu na miejsce funkcjonariusze otrzymali kolejne zgłoszenie dotyczące tego samego adresu. Tym razem dzwonił sam 37-latek, informując, że jego życiu i zdrowiu zagraża osoba przebywająca z nim w mieszkaniu.

Po przybyciu na miejsce policjanci zastali kobietę, która wskazała pomieszczenie, w którym zamknął się mężczyzna. Jak przekazała policja, podczas próby nawiązania kontaktu i otwarcia drzwi do pokoju 37-latek użył wobec interweniujących funkcjonariuszy miotacza gazu. Następnie uciekł z mieszkania przez okno znajdujące się na parterze budynku.

Tragiczny finał obezwładniania mężczyzny

Mężczyzna ukrył się w garażu pobliskiego budynku. 37-latek był bardzo pobudzony, agresywny i stawiał czynny opór. W trakcie obezwładniania stracił przytomność. Funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli udzielanie pierwszej pomocy i wezwali zespół ratownictwa medycznego. Mężczyzna został przewieziony do szpitala. Pomimo wysiłków lekarzy po kilku godzinach zmarł.

Podczas interwencji ranni zostali również policjanci. Jeden z funkcjonariuszy został ugryziony przez 37-latka w rękę. Drugi wymagał pomocy medycznej po kontakcie z gazem. Obaj trafili do szpitala.

Prokuratura zbada okoliczności śmierci 37-latka

O całym zdarzeniu poinformowano prokuratora. Zgodnie z obowiązującymi procedurami przebieg interwencji zostanie szczegółowo przeanalizowany przez policyjny pion kontrolny. Czynności w tej sprawie prowadzi również Wydział Kontroli Komendy Stołecznej Policji.

Śledczy będą wyjaśniać wszystkie okoliczności zdarzenia, w tym dokładny przebieg interwencji, moment utraty przytomności przez 37-latka oraz przyczynę jego śmierci w szpitalu.

Polecany artykuł:

Był nagi i krwawił. Zmarł po interwencji policji. Ruszyło śledztwo
Powrót z interwencji zamienił się w walkę o życie kobiety. Policjanci ruszyli na pomoc
Sonda
Czy policja powinna szybko publikować komunikaty po głośnych interwencjach?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

INTERWENCJA
INTERWENCJA POLICJI