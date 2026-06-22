Pożar w Charnowie zlokalizowany. Strażacy nadal pracują na miejscu

Rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku mł. asp. Dawid Westrych przekazał, że około godziny 19 pożar zakładu produkcyjnego w Charnowie w gminie Ustka został zlokalizowany. Jak wyjaśnił, oznacza to, że płomienie nie rozprzestrzeniają się już poza obszar objęty pożarem.

– Dalsze działania strażaków związane z dogaszaniem pożaru potrwają jeszcze przez najbliższe kilka godzin – poinformował rzecznik pomorskiej straży pożarnej.

Podczas zorganizowanego na miejscu briefingu przedstawiciele straży pożarnej, policji i samorządu przedstawili szczegóły działań ratunkowych. Zastępca pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Tomasz Banach poinformował, że w kulminacyjnym momencie akcji uczestniczyło około 60 zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej.

Pożar objął teren o powierzchni około 3 tysięcy metrów kwadratowych. Strażacy podkreślili, że nie istniało ryzyko rozprzestrzenienia się ognia poza obszar zakładu. Najważniejszym celem było ugaszenie pożaru oraz ograniczenie strat.

Zdjęcia z akcji gaśniczej:

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Wybuchające aerozole i monitoring powietrza

Sytuację utrudniały znajdujące się w zakładzie produkty pod ciśnieniem. Podczas działań gaśniczych dochodziło do wybuchów pojemników z aerozolami, dlatego ratownicy nie mogli wejść do stref, w których ich życie mogło być zagrożone.

Na miejscu pracowała specjalistyczna grupa chemiczna monitorująca skład dymu oraz jakość powietrza. Z uwagi na zagrożenie z okolicznych gospodarstw ewakuowano 20 mieszkańców oraz osiem osób przebywających na terenie zakładu. Powrót do domów miał być możliwy dopiero po potwierdzeniu, że powietrze jest bezpieczne.

Przypomnijmy, że zgłoszenie o pożarze zakładu produkującego aerozole wpłynęło do straży pożarnej w niedzielę około godziny 12.40. Po przybyciu na miejsce strażacy zastali ogniem objęty cały obiekt. Do akcji skierowano m.in. grupę operacyjną pomorskiego komendanta PSP, zespół dronowy monitorujący rozwój pożaru z powietrza oraz kontener ze sprzętem ochrony dróg oddechowych.

Aby zapewnić odpowiednią ilość wody do gaszenia tak dużego pożaru, strażacy wykonali specjalną magistralę wodną z rzeki Słupi.

Policjanci zabezpieczali teren i dbali o bezpieczeństwo mieszkańców. Po całkowitym ugaszeniu ognia oraz przeprowadzeniu oględzin przez inspektora nadzoru budowlanego rozpoczną się czynności mające wyjaśnić przyczyny i okoliczności pożaru.

W zakładzie w Charnowie zatrudnionych jest około 400 osób. Na tę chwilę służby nie informują o osobach poszkodowanych.