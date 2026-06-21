Na prawym brzegu Wisły, przed Mostem Gdańskim w Warszawie, trwają poszukiwania nastolatka, który zaginął w rzece.

Do zdarzenia doszło, gdy dwóch chłopców weszło do wody; jeden 15-latek wyszedł bezpiecznie, natomiast drugi zniknął pod lustrem wody.

W akcję poszukiwawczą zaangażowano liczne służby, w tym Straż Pożarną ze Specjalistyczną Grupą Ratownictwa Wodno-Nurkowego, Policję, Zespół Ratownictwa Medycznego oraz Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Poszukiwania w rejonie Mostu Gdańskiego. Nastolatek zniknął w nurcie Wisły

Dramat rozegrał się na prawym brzegu Wisły, w bezpośrednim sąsiedztwie Mostu Gdańskiego w Warszawie. Jak opisuje Wawa Hot News 24, trzy osoby przebywały nad rzeką, a dwóch młodych mężczyzn zdecydowało się wejść do wody. Jeden z nich, 15-latek, zdołał samodzielnie wyjść na brzeg, natomiast jego towarzysz zniknął w nurcie rzeki. Natychmiastowe wezwanie pomocy zapoczątkowało szeroko zakrojoną akcję ratunkową, która trwa do tej pory, angażując dziesiątki ratowników i specjalistyczny sprzęt.

W poszukiwania zaangażowana jest Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Państwowej Straży Pożarnej, której nurkowie przeczesują dno rzeki. Wspierają ich liczne zastępy Straży Pożarnej, Zespół Ratownictwa Medycznego, a także patrole policji, w tym specjalistyczny patrol rzeczny. Co więcej, w rejonie prowadzonych działań wylądował również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, którego załoga pozostaje w pełnej gotowości, aby włączyć się w akcję, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Kim jest zaginiony nastolatek?

Z informacji Wawa Hot News 24, wynika, że cała trójka uczestnicząca w zdarzeniu to obywatele Ukrainy. Służby nieustannie apelują o zachowanie szczególnej ostrożności nad wodą. Przypominają, że wchodzenie do rzeki pod wpływem alkoholu, w nieznanym terenie czy bez odpowiednich umiejętności pływackich, może mieć tragiczne konsekwencje. Mimo prowadzonych akcji informacyjnych i ostrzeżeń, każdego roku dochodzi do podobnych tragedii.

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