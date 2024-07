Szybka jazda zakończona wypadkiem. 18-latek prawo jazdy miał od 10 dni! Wjechał w betonowy płot

Moda szkolna z okresu PRL-u. Tak ubierali się uczniowie. Zero makijażu, mundurki i jeszcze to!

W czwartek, 11 lipca, na ul. Parkowej w miejscowości Kozienice doszło do wypadku, w którym ucierpiała dwójka młodych ludzi. 18-letni kierujący nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i z impetem wjechał w betonowe ogrodzenie parku. Czytaj dalej pod materiałem wideo.

Wraz z młodym kierowcą samochodem podróżowała 17-letnia pasażerka. Została przetransportowana do szpitala. Na zdjęciach z miejsca wypadku widać, że auto od strony pasażera jest kompletnie zmiażdżone.

Jak udało się ustalić policjantom, 18-latek posiadał prawo jazdy od zaledwie 10 dni. W chwili wypadku był trzeźwy. Podkom. Ilona Tarczyńska z KPP w Kozienicach przekazała, że nastolatek stanie przed sądem.

"Policja apeluje do kierujących o zachowanie ostrożności, zwłaszcza gdy dochodzi do zmiennych warunków atmosferycznych. Pamiętajmy, niedostosowanie prędkości może doprowadzić do tragedii na drodze" - przekazała policjantka.