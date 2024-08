To najdłuższa prosta trasa w kraju. 30 minut jazdy bez żadnego skrętu!

Moda szkolna z okresu PRL-u. Tak ubierali się uczniowie. Zero makijażu, mundurki i jeszcze to!

Najdłuższe proste odcinki dróg w Polsce i na świecie cieszą się szczególną popularnością wśród kierowców, którzy doceniają ich długość i brak zakrętów. Przez długi czas rekordzistą w tej kategorii była autostrada Eyre Highway w Australii. Ta trasa, znana z długich prostych odcinków i dużych odległości między stacjami benzynowymi, posiadała najdłuższy prosty odcinek mierzący 146,6 km. Jednak obecnie palmę pierwszeństwa przejęła autostrada nr 10 w Arabii Saudyjskiej, znana także jako Droga Pustynna lub Droga Króla Fahda. Zbudowana z inicjatywy króla Fahda, łączy miejscowości Al Batha, blisko granicy ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, oraz Haradh. Na tej trasie znajduje się najdłuższy prosty odcinek drogi na świecie, liczący około 260 km, wykorzystywany głównie do transportu petrochemicznego.

W Polsce również można znaleźć imponujące, proste odcinki dróg, choć oczywiście nie dorównują one długością wspomnianym trasom z Australii czy Arabii Saudyjskiej. Najdłuższy taki odcinek w Polsce znajduje się na drodze wojewódzkiej nr 673 na Podlasiu, łączącej miejscowości Sokółka i Dąbrowa Białostocka. Odcinek ten mierzy ponad 26 km i jest niemal idealnie prosty, co czyni go najdłuższą prostą drogą w kraju.

Nieco krótszy, lecz również imponujący prosty odcinek, znajduje się na drodze krajowej nr 62 między Serockiem a Wyszkowem w województwie mazowieckim. Ten fragment mierzy 25 km i pozwala kierowcom na długą, nieprzerwaną jazdę bez zakrętów.

Zaskakujące, ile kilometrów ma najdłuższa ulica Warszawy

Może być w to ciężko uwierzyć, ale w Warszawie również mamy bardzo długą, prostą drogę. Ciągnie się przez kilkanaście kilometrów i jednocześnie jest najdłuższą ulicą w Polsce! Co ciekawe, nie są to ani Al. Jerozolimskie, ani też ul. Marszałkowska.

Może to być zaskoczenie, ale najdłuższą ulicą zarówno w Warszawie, jak i w całej Polsce jest Wał Miedzeszyński, który ma 14,5 kilometrów! Ulica ta ciągnie się przez dwie dzielnice - Pragę Południe i Wawer. Wał Miedzeszyński znajduje się na prawym brzegu Warszawy i idzie prosto wzdłuż brzegu Wisły od Saskiej Kępy do granicy miasta.

Ile dróg jest w Polsce?

Polska posiada rozbudowaną sieć dróg publicznych, która liczy około 420 tysięcy kilometrów. Ta imponująca liczba obejmuje różne kategorie dróg, które odgrywają kluczową rolę w transporcie krajowym, łącząc miasta, wsie, regiony oraz stanowiąc ważny element infrastruktury europejskiej.

Sieć dróg w Polsce można podzielić na kilka kategorii: Drogi krajowe – to najważniejsze arterie komunikacyjne w kraju, które łączą duże miasta, regiony oraz są częścią transeuropejskiej sieci transportowej. Łącznie drogi krajowe mają długość około 19,4 tysiąca kilometrów. Drogi wojewódzkie – te drogi mają kluczowe znaczenie dla regionalnej komunikacji, łącząc mniejsze miasta i wsie z większymi ośrodkami miejskimi. Ich łączna długość to tysiące kilometrów, choć dokładna liczba może się różnić w zależności od regionu. Drogi powiatowe i gminne – stanowią one najliczniejszą grupę dróg w Polsce. Służą głównie do lokalnego transportu, zapewniając połączenia między mniejszymi miejscowościami, a także dostęp do głównych dróg krajowych i wojewódzkich.

W Polsce wyróżnia się dwie główne kategorie dróg szybkiego ruchu: Autostrady – najwyższa kategoria dróg w Polsce, przeznaczona do szybkiego ruchu pojazdów. W 2022 roku długość autostrad wynosiła 1754 kilometry. Drogi ekspresowe – drugi najważniejszy typ dróg szybkiego ruchu, które pozwalają na szybkie przemieszczanie się między regionami. Ich łączna długość to 2878 kilometrów.

Łącznie, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) zarządza siecią dróg o długości blisko 17,8 tysiąca kilometrów, z czego 4167 kilometrów to drogi szybkiego ruchu, w tym autostrady i drogi ekspresowe.

