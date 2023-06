Tadeusz zarąbał żonę siekierą. Trwa proces

W siedleckim Sądzie Okręgowym trwa proces przeciwko Tadeuszowi S. (55 l.) z Topórka pod Siedlcami o to, że w noc sylwestrową 2022 r. podczas imprezy z zimna krwią zabił swoją żonę Janinę. S. (†53 l.). W trakcie śledztwa ustalono, że do zbrodni pociągnęła go chorobliwa zazdrość o żonę. Podejrzewał ją bowiem o romans z jego byłym pracodawcą i o to, że jedno z jego dzieci (najstarsza córka) nie jest jego. Tę córkę również zaatakował w krwawą sylwestrową noc!

Zdaniem biegłych małżonka mogła mu tego wieczoru coś złośliwie powiedzieć na ten temat i to go skłoniło do ataku na nią. Wyrok w sprawie jeszcze nie zapadł. Sąd ma pewne wątpliwości, które wzbudziły dwie sprzeczne opinie powołanych biegłych.

Jedna mówi, że Tadeusz S. zabójstwa dokonał będąc niepoczytalnym, w przypływie przewlekłych zaburzeń urojeniowych. Gdyby sąd wziął pod uwagę tę opinię, wyrodny mąż nie trafiłby do więzienia tylko do szpitala, gdzie zostałby poddany leczeniu.

Z kolei opinia innych biegłych lekarzy sądowych zaprzecza niepoczytalności zabójcy i mówi, że działał on w pełni świadomie. Wiedział, co robił i powinien odpowiedzieć za swój czyn jak każdy przestępca - za kratkami.

W związku z tymi rozbieżnościami sąd postanowił o wywołaniu trzeciej opinii lekarzy biegłych. Dopiero ona przeważy, czy Tadeusz S. trafi za kratki, czy do szpitala psychiatrycznego.

Krwawy mord w Sylwestra. Tadeusz S. zarąbał żonę siekierą

Tragiczne sceny rozegrały się na imprezie sylwestrowej w 2022 r. w niewielkiej miejscowości Topórek pod Siedlcami. Tadeusz S. pokłócił się z żoną Janiną, pobił ją, a kiedy bezbronna kobieta schowała się na strychu, wyłamał drzwi i zarąbał ją siekierą. Zatrzymany mężczyzna przyznał się do zabójstwa, lecz twierdził, że nie pamięta przebiegu zdarzenia, bo był bardzo pijany.

Sąd Okręgowy w Siedlcach odroczył kontynuacje sprawy, nie podając terminu kolejnej wokandy.