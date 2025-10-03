Nie żyje były prorektor Collegium Humanum (obecnie Uczelnia Varsovia).

Mężczyzna został znaleziony martwy w swoim apartamencie na Mokotowie, przy ul. Puławskiej.

Policja potwierdziła interwencję w lokalu.

Zmarły miał zmagać się z problemami emocjonalnymi.

Nie żyje były prorektor Collegium Humanum. Został znaleziony martwy

Nie żyje były prorektor Collegium Humanum - podaje TV Republika. Mężczyzna został znaleziony martwy w swoim apartamencie przy ulicy Puławskiej w Warszawie. Informację o interwencji potwierdziła policja. – Mogę tylko powiedzieć, że dzisiaj mieliśmy interwencję przy ulicy Puławskiej w Warszawie u osoby w kryzysie emocjonalnym – przekazała TV Republika asp. szt. Marta Harberska, rzecznik prasowy Komendanta Rejonowego Policji Warszawa II.

Służby nie zdradzają więcej szczegółów. Paweł D. był uznawany za jednego z najbliższych współpracowników Pawła Cz., człowieka, który stworzył i przez lata kierował uczelnią zamieszaną w największy skandal edukacyjny ostatnich lat w Polsce.

Prokuratura Krajowa postawiła Pawłowi Cz. łącznie 75 zarzutów. Dotyczą one między innymi przyjęcia ponad miliona złotych w zamian za wystawienie około tysiąca fałszywych dyplomów. Najpoważniejsze oskarżenie to jednak kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Ponadto Paweł Cz. jest oskarżony o nadużycie stosunku zależności służbowej i doprowadzanie innych osób do obcowania płciowego, a także o grożenie świadkom w celu wpłynięcia na ich zeznania. Jeśli zarzuty się potwierdzą, grozi mu kara do 15 lat pozbawienia wolności.

Paweł Cz. spędził w areszcie dziewięć miesięcy. Na wolność wyszedł w listopadzie po wpłaceniu poręczenia majątkowego w wysokości aż 2 milionów złotych. Po wybuchu afery uczelnia Collegium Humanum zmieniła nazwę i obecnie nazywa się Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia”.

Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys bądź masz myśli samobójcze, zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

Strona internetowa pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.