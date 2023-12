KOSZMARNA TRAGEDIA

Tajemnicza śmierć dwóch młodych braci w domu pod Warszawą. Mieli 33 i 38 lat

Mieszkańcy Piastowa, malutkiej miejscowości pod Pruszkowem nadal nie mogą uwierzyć w to, co spotkało ich sąsiadów. Dramat, o którym już wspominaliśmy, rozegrał się w poniedziałek (11 grudnia) przy ul. Grunwaldzkiej. W domu jednorodzinnym znaleziono ciała dwóch młodych mężczyzn. Byli to bracia. Co przyczyniło się do ich śmierci? Nowe światło na sprawę rzucają słowa prokuratury: „nie ujawniono śladów”.