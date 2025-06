Tajemnicza śmierć dyrektora NCBiR. Prokuratura zabiera głos, wiemy co dalej ze śledztwem

Śledczy przekazali nowe informacje w czwartek (26 czerwca) po godz. 15. – Prokuratura Rejonowa w Otwocku wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci Macieja G. (art. 155 k.k.). Zarządzono oględziny i sekcję zwłok przez biegłego z Zakładu Medycyny Sądowej w celu ustalenia przyczyny zgonu. Jednocześnie Prokuratura i Policja prowadzą czynności, które pozwolą na wyjaśnienie okoliczności w jakich doszło do zgonu Macieja G. – napisała w komunikacie prokurator Karolina Staros z Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga. Dopytaliśmy o kierunek, w jakim prowadzone jest śledztwo. – To standardowa kwalifikacja w przypadku, gdy nie ma wskazań co do udziału osób trzecich – wyjaśnia w rozmowie z „Super Expressem” prok. Staros.

Staros przekazała też, że zwłoki zostały ujawnione w miejscowości Józefów, tej samej, w której G. był widziany po raz ostatni. W okolicy odnaleziono wcześniej jego samochód.

Zaginięcie i śmierć dyrektora NCBiR. Co wiemy?

Przypomnijmy, że Maciej G., dyrektor Kontroli Projektów w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, zaginął w niedzielę, 22 czerwca. Ostatni raz widziano go około godziny 4:50, gdy opuszczał swój dom w Józefowie. Od tamtej pory ślad po nim zaginął.

„Mężczyzna opuścił miejsce zamieszkania w Józefowie w dniu 22 czerwca 2025 roku, około godziny 4:50. Oddalił się w nieznanym kierunku. Do chwili obecnej nie wrócił do domu rodzinnego, nie nawiązał kontaktu z rodziną jak i ze znajomymi. Policjanci proszą o informacje, które mogą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu zaginionego” − podawała policja.

Po odkryciu zwłok 48-letniego mężćzyzny, policja potwierdziła, że odnalezione ciało to poszukiwany od 22 czerwca Maciej Grzegorzewski.