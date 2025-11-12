Komenda policji opublikowała oficjalny komunikat w sprawie poszukiwań 44-letniego kapłana. Jak informuje podinsp. Joanna Węgrzyniak z praskiej policji, mężczyzna wyszedł z mieszkania przy ulicy Białowieskiej na Pradze-Południe w piątek (7 listopada) około godziny 19:30. Od tamtej pory jego los jest nieznany.

Policjanci prowadzą intensywne działania poszukiwawcze, weryfikując wszelkie możliwe tropy i informacje. Jak podkreśliła podinsp. Węgrzyniak w rozmowie z reporterami „Super Expressu”: − Poszukiwania trwają. Policjanci wykonują czynności, weryfikują i sprawdzają wszystko, co można w takim momencie sprawdzić. Publikacja jest również nadal aktualna.

Funkcjonariusze proszą o pomoc wszystkie osoby, które mogą mieć jakiekolwiek informacje na temat zaginionego.

Rysopis zaginionego ks. Marka Wodawskiego:

Wiek: 44 lata

Wzrost: 175 cm

Budowa ciała: normalna

Włosy: ciemne, krótkie

Ubiór w chwili zaginięcia: czerwona bluza oraz niebieskie spodnie jeansowe.

Osoby, które rozpoznają mężczyznę ze zdjęcia lub posiadają wiedzę o jego aktualnym miejscu pobytu, proszone są o pilny kontakt z policjantami komendy przy ulicy Grenadierów. Można również dzwonić na bezpłatny numer alarmowy 112 lub skontaktować się z najbliższą jednostką policji.

Kim jest zaginiony ks. Marek Wodawski? To ceniony naukowiec i duszpasterz

Ksiądz Marek Wodawski urodził się w 1981 roku w Łochowie, przyjął święcenia kapłańskie w 2008 roku po ukończeniu Wydziału Teologicznego UKSW. Odbył staże badawcze na prestiżowych uczelniach, m.in. na Uniwersytecie Ludwika Maksymiliana w Monachium oraz jako gość akademicki na Uniwersytecie Oksfordzkim. Jest autorem i współautorem wielu książek i artykułów, w tym nagrodzonej Feniksem Pro Autore publikacji „Stefan Wyszyński. Chrześcijańska doktryna społeczna”. A w 2023 roku został odznaczony przez Ministra Nauki medalem Komisji Edukacji Narodowej.

W parafii Matki Bożej Królowej Polski przy ul. Rzeźbiarskiej 46, gdzie pełnił posługę jako rezydent, był znany jako opiekun Koła Żywego Różańca. Jego zniknięcie jest szokiem zarówno dla środowiska akademickiego, jak i dla wiernych, którzy znali go jako oddanego duszpasterza.

Tajemnica i zmowa milczenia?

Zaginięcie księdza Wodawskiego od początku owiane jest aurą tajemnicy. I najwięcej pytań w tej sprawie rodzi postawa duchownych z parafii, w której ks. Wodawski posługiwał. Próby uzyskania komentarza od księży z parafii Matki Bożej Królowej Polski zakończyły się niepowodzeniem. Duchowni nabrali wody w usta i konsekwentnie odsyłają dziennikarzy do policji, nie chcąc udzielać żadnych informacji na temat zaginionego współbrata.

Czy za zniknięciem cenionego naukowca i kapłana kryje się coś więcej, niż wydaje się na pierwszy rzut oka? Na te pytania odpowiedzi szukają obecnie śledczy.

