Tajemniczy atak nożownika w Rembertowie. Poranił mężczyznę w volkswagenie i uciekł

Atak nożownika w Rembertowie. Poranił mężczyznę na parkingu i uciekł

Zapadał zmrok, gdy na parkingu przez małym centrum handlowym przy ul. Pociskowej w Rembertowie doszło do dramatycznych scen. Do stojącego na parkingu volkswagena nagle podbiegł nieznany mężczyzna i zaatakował mężćzyznęw w samochodzie nożem. Miał ranić go w twarz i szyję. Po chwili uciekł. Ofiara w ciężkim stanie trafiła do szpitala. W samochodzie i na parkingu zostały liczne ślady krwi. Czekamy na komentarz policji w tej sprawie.