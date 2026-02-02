Tajemniczy dron spadł na jednostkę wojskową! 70 metrów od magazynu broni

Wojciech Kulig
2026-02-02 19:01

Tajemniczy dron pojawił się nad 2. Ośrodkiem Radioelektronicznym w Przasnyszu, po czym spadł zaledwie 70 metrów od magazynu uzbrojenia. Czy był to dron rozpoznawczy? Służby badają sprawę.

Tajemniczy dron spadł na terenie jednostki wojskowej. Incydent w Przasnyszu

i

Autor: pexels.com/ Pixabay.com

Dron spadł na teren jednostki wojskowej. Żandarmeria potwierdza

Do zdarzenia doszło na terenie 2. Ośrodka Radioelektronicznego w Przasnyszu. Informację o upadku bezzałogowca potwierdził rzecznik prasowy Żandarmerii Wojskowej. Jak podkreślił, maszyna wylądowała w bezpiecznej odległości od kluczowej infrastruktury i nikt nie ucierpiał.

- PŻW Przasnysz prowadzi dochodzenie w sprawie BSP, który 28 stycznia br. spadł na teren tamtejszej Jednostki Wojskowej, nie wyrządzając żadnych szkód. Ze wstępnych ustaleń wynika, że był to dron-zabawka, pozbawiony karty pamięci i karty SIM. Obecnie trwają dalsze czynności procesowe.

- poinformował w komunikacie rzecznik prasowy Żandarmerii Wojskowej płk Paweł Durka.

Jak zaznaczył, wstępne ustalenia wskazują, że dron mógł być zabawką, ale dokładną ocenę przeprowadzą biegli.  W rozmowie z portalem polsatnews.pl pułkownik Durka ujawnił również, jak blisko magazynu uzbrojenia doszło do incydentu.

- Mogę potwierdzić, że spadł 70 metrów od magazynu uzbrojenia na terenie jednostki. Przesłuchano świadków i dokonano oględzin miejsca

- dodał w rozmowie z portalem pułkownik.

Czym jest jednostka w Przasnyszu? To kluczowe miejsce

Incydent jest tym bardziej niepokojący, że 2. Ośrodek Radioelektroniczny w Przasnyszu to jedna z najważniejszych jednostek w strukturach polskiej armii. Zajmuje się rozpoznaniem i monitorowaniem przestrzeni radiowej w północno-wschodniej Polsce, w tym na niezwykle wrażliwym obszarze przesmyku suwalskiego. O jej znaczeniu mówił na początku ubiegłego roku wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.

- Żołnierze 2. Ośrodka Radioelektronicznego działają na ogromnej bazie informacji, pozyskują te informacje, przekazują do dowódcy operacyjnego. Dzień i noc, każdego dnia w roku, przez wszystkie dni w roku dbają o bezpieczeństwo Rzeczypospolitej

- mówił podczas spotkania w Przasnyszu wiceprezes Rady Ministrów W. Kosiniak - Kamysz.

Najnowocześniejszy sprzęt i kluczowe zadania

Jak informuje Ministerstwo Obrony Narodowej, jednostka z Przasnysza odgrywa kluczową rolę w systemie bezpieczeństwa państwa. Jest przystosowana do prowadzenia rozpoznania, ale także do obezwładniania i zakłócania wrogich systemów łączności.

Według MON, 2. Ośrodek Radioelektroniczny "wykorzystuje najnowocześniejszy sprzęt rozpoznania radioelektronicznego, co w znaczący sposób przyczynia się do zapewnienia świadomości sytuacyjnej na arenie międzynarodowej". Obecnie jednostka bierze udział w formowaniu sił operacyjnych w tej części kraju i prowadzi szkolenia dla ochotników. 

DRON
PRZASNYSZ
WOJSKO
MAZOWIECKIE