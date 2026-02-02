Plebiscyt Warszawiaki 2025. Wskaż to, co najlepsze w Warszawie!

Warszawiaki 2025 to plebiscyt, w którym po raz 9. mieszkańcy wybiorą najciekawsze miejsca, wydarzenia, ulubione instytucje kultury czy miejsca rekreacji, restaurację lub bar. Wśród tych kategorii jest też miejsce na Zdjęcie Roku 2025 – czyli najpiękniejszą fotkę oddającą klimat Warszawy, jej urok, jakąś niepowtarzalną chwilę, unikalność architektury.

- Kategoria „Zdjęcie Roku” dedykowana jest zarówno profesjonalistom, jak i codziennym pasjonatom fotografii. Warunkiem jest ujęcie w kadrze miasta w sposób wyjątkowy i nietuzinkowy. Wszystkie kategorie czekają na zgłoszenia tylko do 2 lutego! – przypomina inicjator i organizator plebiscytu „Warszawiaki” Bartosz Kańtoch.

Plebiscyt „Warszawiaki” to oddolna inicjatywa i pomysł na docenienie i wyróżnienie tego, co najlepszego dzieje się w Warszawie, od kawiarni i restauracji, przez wydarzenia kulturalne, sportowe czy inicjatywy społeczne.

Plebiscyt pomaga dostrzec nowe lokale, galerie, projekty czy twórców, którzy zyskują większą rozpoznawalność. To też od lat staje się ważny wskaźnik trendów - wyniki plebiscytu mogą stanowić aktualny przewodnik po tym, co warto zobaczyć i czego spróbować w mieście.

Zanim jednak przyjdzie czas na internetowe głosowanie i wybór najciekawszych i najważniejszych rzeczy w stolicy – od najlepszych kawiarni, restauracji, poprzez wydarzenia czy inicjatywy, aż po ludzi, którzy się w 2025 r wyróżnili – jest czas na zgłaszanie kandydatów. Można to zrobić klikając TUTAJ

- Plebiscyt składa się z dwóch etapów: najpierw mieszkańcy zgłaszają swoje propozycje kandydatów lub obiektów w 12 kategoriach, potem kapituła wybiera finalistów, a ostateczny wybór laureatów następuje poprzez głosowanie internetowe lub SMS. Czekamy więc do 2 lutego do końca dnia na zgłoszenia. A następnie głosowanie potrwa od 5 lutego do 3 marca– zapowiada organizator.

„Warszawiak Roku” to jedna z wyróżniających się kategorii plebiscytu. W ostatnich latach ten tytuł zdobyli dwaj przewodnicy po stolicy – Rafał Dąbrowiecki i Radosław Gajda, oraz architekt, autor wielu warszawskich murali Tytus Brzozowski. Dziś wchodzą oni w skład kapituły, która dokona selekcji nadesłanych zgłoszeń. W tym gronie jest też „Warszawianka Roku 2022” – Małgorzata Szumowska, której „dziecko” Niewidzialna wystawa” kilkakrotnie była przez warszawiaków doceniona. Do kapituły „Warszawiaków” po raz kolejny została też zaproszona redaktor „Super Expressu” Izabela Kraj. Wybierzmy razem to, co najlepsze w Warszawie!

- Poza zdjęciami, wydarzeniem czy osobowością roku, chcemy docenić najciekawsze inicjatywy internetowe poświęcone Warszawie i miejsca oraz wydarzeń przyjazne całym rodzinom. To dwie nowości plebiscytowe - podkreśla Bartosz Kańtoch.

Nagrody dla zwycięzców zaprojektował artysta-grafik Andrzej Pągowski.

Po raz kolejny plebiscyt odbywa się pod honorowym patronatem prezydenta Warszawy i pod patronatem „Super Expressu”.

W galerii i w materiale wideo można obejrzeć jak wyglądała gala "Warszawiaków 2023"