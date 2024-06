Park Wodny w Julinku pod gołym niebem już otwarty! Piana party i armatki wodne, a to nie wszystko

Tajemniczy zgon na Łopuszańskiej w Warszawie. Kierowca stanął na czerwonym i umarł

Sytuacja miała miejsce w czwartek (6 czerwca) przed południem. W okolicy nagle zaroiło się od strażaków, ratowników i policji. Według służb kierujący miał zatrzymać się na światłach. Stracił przytomność, a jeden ze świadków ruszył mu na pomoc. - Wyciągnął kierowcę z auta i rozpoczął reanimację do czasu przyjazdu ratowników. Potem resuscytację przejęli medycy – powiedział „Super Expressowi” Rafał Markiewicz z Komendy Stołecznej Policji. Policjant przyznał, że nie wiadomo w jaki sposób doszło do śmierci. - Mężczyzna zmarł z nieustalonych przyczyn. Na miejscu trwały czynności pod nadzorem prokuratora - wyjaśnił Markiewicz. Teraz ciało trafi do zakładu medycyny sądowej. Biegli ustalą w jaki sposób nastąpił zgon.

Tajemnicza śmierć we Włochach. Mężczyzna padł bez życia na chodniku

Do podobnej sytuacji doszło rok wcześniej. W czwartek (7 lipca) popołudniu przy ulicy Krańcowej rozegrały się dantejskie sceny. Świadkowie zobaczyli człowieka leżącego bez życia na chodniku. Na miejsce pilnie przyjechali policjanci i ratownicy medyczni. Załoga karetki chciała pomóc, jednak było już za późno. Mężczyzna nie żył. Więcej przeczytasz TUTAJ.