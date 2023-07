Tajemnicza śmierć w biały dzień. Mężczyzna padł bez życia na chodniku

Wisła może zabić! Kolejne plaża dołączyła do listy czarnych punktów wodnych. „Potrzebujemy miejsca z ratownikami!”

Więcej o zdarzeniu przekazała policja. - Około godziny 14:30 otrzymaliśmy informację o mężczyźnie, który zasłabł na chodniku przy ul. Krańcowej. Przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon – powiedział w rozmowie z „Super Expressem” sierż. Jakub Pacyniak z policji we Włochach. Jak dodał na razie nie znamy przyczyn śmierci mężczyzny, jednak z pewnością nie doszło w tym miejscu do żadnego wypadku komunikacyjnego. Jak informuje policja, zmarły był starszym człowiekiem.

To kolejny tajemniczy zgon na ulicach Warszawy. Pod koniec czerwca informowaliśmy o zwłokach innego mężczyzny, które leżały pod zakładem pogrzebowym. 28 czerwca ok. godz. 11 przy ul. Banacha świadkowie zauważyli ludzkie ciało. Niestety, na ratunek było już za późno. Dlaczego zginął? Był to nieszczęśliwy wypadek? Czy ktoś tatgnął się na własne życie? Więcej o tym makabrycznym zdarzeniu przeczyytasz TUTAJ.