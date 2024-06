Warszawa. Ciało mężczyzny w pobliżu szpitala przy Płockiej

Policja w Warszawie wyjaśnia, co doprowadziło do śmierci mężczyzny, którego ciało znaleziono na chodniku w pobliżu szpitala przy ul. Płockiej. Służby ratownicze otrzymały w tej sprawie zgłoszenie w czwartek, 20 czerwca, przed godz. 11, a wynikało z niego, że poszkodowany może być nieprzytomny. To doniesienia potwierdziła załoga karetki pogotowia, która przystąpiła jeszcze do reanimacji, ale już bezskutecznej.

- Przybyli na miejsce zdarzenia policjanci przeprowadzili oględziny i zabezpieczyli ciało. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich - informuje Barbara Szczerba z Komendy Stołecznej Policji.