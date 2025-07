Tak będzie wyglądało nowe osiedle w Warszawie. Co wyrośnie na gruzach Multikina?

Warszawa, Ursynów. Było Multikino, będą bloki

Pożegnanie Multikina na Ursynowie było nieuniknione. Ostatni seans odbył się w sierpniu 2024 roku, a już we wrześniu ruszyła rozbiórka. Decyzja o sprzedaży gruntu przez operatora sieci kin otworzyła drogę do nowej inwestycji. Plan miejscowy z 2021 roku umożliwił budowę budynków mieszkalnych, co stało się szansą dla GH Development. Deweloper zaprezentował już wizualizacje osiedla Ale!KEN.

281 mieszkań o metrażach od 27 do 131 mkw - od kawalerek po duże, cztero- i pięciopokojowe lokale

Funkcja mieszkaniowa połączona z usługowo-handlową

Tereny zieleni i rekreacji

Zieleń i nowoczesność, czyli jak ma wyglądać osiedle marzeń?

Deweloper podkreśla, że osiedle charakteryzować się będzie „elegancką architekturą i szlachetnymi materiałami”, które mają wpisać się w charakter dzielnicy. Na wizualizacjach widać dwa budynki o wysokości 6 pięter. Mieszkania na ostatnich piętrach będą miały dostęp do tarasów na dachu. Osiedle ma być otwarte, z ogólnodostępnymi przejściami od alei KEN w kierunku ulicy Cynamonowej i Gandhi. Powstaną też miejsca postojowe.

Ceny z kosmosu? Ile trzeba będzie zapłacić za metr kwadratowy?

Choć deweloper jeszcze nie prowadzi sprzedaży, a jedynie rezerwacje, to już teraz mówi się o cenach, które mogą przyprawić o zawrót głowy. Nieoficjalne źródła, jak podaje HaloUrsynów, wskazują, że stawki za metr kwadratowy mogą sięgać 22-25 tys. złotych.

