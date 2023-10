Dla osób o mocnych nerwach

Tak wygląda najstraszniejsze miejsce w Warszawie. Wszędzie pełno szczurów i pająków

To najstraszniejsze miejsce w całej Warszawie! Ciągnąca się w ciemności przez niemal 50 metrów plątanina korytarzy to halloweenowa atrakcja, która powstała w Galerii Północnej na Białołęce. Wstęp do labiryntu mają tylko osoby o mocnych nerwach. Dreszczyk emocji gwarantowany. Gotowi na spacer? Zdradzamy, jakie strachy czekają w labiryncie!