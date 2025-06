i Autor: Cyfrasport Michał Probierz

Były trener kadry już zaskakuje

Tak wygląda Probierz dzień po dymisji. Zabrał głos, uderzył zdecydowanie w swoich wrogów

Minęła zaledwie doba od podania się Michała Probierza do dymisji po nieudanej przygodzie z piłkarską reprezentacją Polski. Tymczasem były już trener pojawił się w mediach społecznościowych i niektórych mogło zaskoczyć to jak się zaprezentował. Zwrócił się też bezpośrednio do oponentów.