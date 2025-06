Po tym jak Michał Probierz odebrał opaskę kapitańską Robertowi Lewandowskiego, sprawy nabrały niewiarygodnego przyspieszenia. Najpierw Lewy odmówił dalszej gry kadrze, dopóki selekcjonerem będzie Probierz, a potem, po przegranym 1:2 meczu z Finlandią, selekcjoner podał się (choć nie od razu) do dymisji. Będzie więc nowy trener reprezentacji Polski i bez względu na to, kto nim zostanie, musi zmierzyć się z tematem osoby kapitana kadry, którym zamiast Lewandowskiego został wybrany Piotr Zieliński. Czy powinien oddać opaskę Lewemu, czy też nie ingerować w już podjęte decyzje? Co na to sztuczna inteligencja (AI)? Oto odpowiedź, jaką otrzymaliśmy po zadaniu szczegółowego pytania na ten temat.

JAN TOMASZEWSKI: Kadra przerosła Michała Probierza

Rozmowa z Lewandowskim przed oddaniem opaski

Algorytm AI jest zdania, że należy oddać opaskę Lewandowskiemu. Wskazuje w kilku punktach jak przeprowadzić całą sprawę, gdyby był trenerem piłkarskiej reprezentacji Polski:

1. Moim pierwszym ruchem, jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem tej decyzji, byłaby bezpośrednia, prywatna rozmowa z Robertem. Chciałbym osobiście zakomunikować mu moje stanowisko, podkreślając, że widzę w nim nie tylko wybitnego piłkarza, ale przede wszystkim naturalnego lidera, którego doświadczenie, autorytet i charyzma są nieocenione dla tej drużyny.

2. Uzasadnieniem mojej decyzji byłaby siła autorytetu i potrzeba stabilizacji. Robert Lewandowski to wciąż postać numer jeden w polskiej piłce. Jego osiągnięcia, doświadczenie z największych klubów i turniejów międzynarodowych czynią go naturalnym kandydatem. W sytuacji, gdy drużyna przechodzi zmianę na stanowisku selekcjonera, przywrócenie opaski tak doświadczonemu i szanowanemu zawodnikowi byłoby sygnałem stabilizacji i powrotu do sprawdzonej hierarchii. Odebranie mu opaski przez poprzednika było decyzją kontrowersyjną; jej przywrócenie mogłoby pomóc oczyścić atmosferę i skupić się na przyszłości.

3. Doszłoby też do rozmowy z Piotrem Zielińskim, pełniącym dotychczas funkcję kapitana. Podziękowałbym mu za przejęcie tej roli w trudnym momencie, podkreśliłbym jego znaczenie dla drużyny i wyjaśnił motywy mojej decyzji dotyczącej Lewandowskiego. Kluczowe byłoby zapewnienie go o moim pełnym zaufaniu i o tym, że wciąż widzę w nim jednego z liderów zespołu, niezależnie od formalnej funkcji.

4. Na pierwszym zgrupowaniu jasno zakomunikowałbym swoją decyzję całej drużynie, przedstawiając argumenty. Podkreśliłbym, że kapitan to ważna rola, ale sukces zależy od zaangażowania każdego zawodnika i od siły kolektywu. Chciałbym, aby wszyscy poczuli, że zaczynamy nowy rozdział z jasną wizją i silnym przywództwem.

5. Dlaczego nie inna opcja? Utrzymywanie decyzji poprzednika, która była szeroko dyskutowana i dla wielu niezrozumiała, mogłoby być odczytane jako brak własnej inicjatywy lub obawa przed podjęciem mocnej decyzji. Z kolei wybór zupełnie nowego kapitana, pomijając Lewandowskiego, mógłby pogłębić ewentualne podziały lub niepewność w zespole. Powrót do sprawdzonego lidera, jakim jest Lewandowski, byłby ruchem najkorzystniejszym dla zespołu w krótkiej i średniej perspektywie.