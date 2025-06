Spis treści

Koźmiński o winie środowiska piłkarskiego

Były świetny piłkarz uważa, że za obecną sytuację winę ponosi środowisko piłkarskie. To jest bolączka polskiego fubolu, który dusi się we własnym sosie. Niebawem wybory nowego prezesa PZPN. Prroblemem jest to, że nie pojawił się żaden rywal dla obecnego szefa PZPN - Cezarego Kuleszy.

- Środowisko pokazało ogromną słabość, ogromną niechęć do jakiejś reformy - powiedział Marek Koźmiński, cytoway przez PAP. - Jesteśmy odpowiedzialni za to, co się dzieje. Trzeba sobie zdać sprawę, że to, gdzie się znajdujemy, to jest nasza wina. To nie jest wina tylko jednego człowieka - dodał.

Michał Probierz zrezygnował z kadry! Jacek Bąk tak określił ruch ze strony selekcjonera reprezentacji [ROZMOWA SE]

Prezes Kulesza to słaby prezes?

Koźmiński wskazał także, że największego winowajcę obecnego stanu. Według jego opinii jest nim prezes PZPN, Cezary Kulesza.

- Mamy bardzo słabego prezesa - wypalił Koźmiński, cytowany przez PAP. - Mamy prezesa, który jest winny tych wszystkich zaniedbań, wszystkich problemów. Natomiast środowisko najprawdopodobniej jednak chce trwać w takim marazmie - podkreślił były wiceprezes PZPN.

Artur Wichniarek BRUTALNIE o Michale Probierzu. "Ten gość niszczy polską piłkę reprezentacyjną!"

Kto będzie zarządzał reprezentacją Polski?

Trener Michał Probierz zrezygnował z posady selekcjonera reprezentacji Polski. Stało się to po przegranej 1:2 w Helsinkach z Finlandią. Jednak wpływ na decyzję szkoleniowca miał także konflikt z Robertem Lewandowskim, którego pozbawił opaski kapitana.

- Wielkie pytanie, kto dostanie tą najważniejszą reprezentację. Kto dostanie zarządzanie polskim dobrem, bo ostatnie dwa wybory w tym momencie były fatalne. Mogę powiedzieć to z pełną odpowiedzialnością - stwierdził Koźmiński, cytowany przez PAP.

Jakub Wawrzyniak nie oszczędza kadry po wstydzie z Finlandią. "Od miesięcy nas okłamywano"

Selekcjonerem kadry tylko Polak!

Kto zatem będzie nowym selekcjonerem reprezentacji Polski? Na giełdzie nazwisk są m.in. Jerzy Brzęczek, Marek Papszun, Jacek Magiera czy Jan Urban.

- Jedynym rozsądnym wyjściem jest osoba, która ma polskie obywatelstwo, mówi w języku polskim i jest Polakiem - zaznaczył Koźmiński, cytowany przez PAP. - Nie wyobrażam sobie teraz poszukiwania selekcjonera za granicą, bo nasza wiarygodność w świecie futbolowym jest bliska zeru - stwierdził brutalnie były obrońca reprezentacji Polski.

Zapytali Roberta Lewandowskiego o dymisję Probierza. Wymowna reakcja

Kolejny szalony dzień w polskim futbolu. W czwartkowy poranek PPZN poinformował, że Michał Probierz zrezygnował z posady selekcjonera reprezentacji Polski. Marek Koźmiński odniósł się do sytuacji w polskiej piłce. Były kadrowicz nie przebierał w słowach. Dostało się szefowi federacji, Cezaremu Kuleszy.

QUIZ: Robert Lewandowski w reprezentacji Polski. Pamiętasz legendarne występy? Pytanie 1 z 12 Od tego się zaczęło. Z jakim rywalem zadebiutował Robert Lewandowski? Andora Liechtenstein San Marino Następne pytanie

Sonda Po czyjej stronie stoisz w aferze Lewandowski - Probierz? po stronie Lewandowskiego po stronie Probierza

Kibice skandują "Lewandowski" pod stadionem w Helsinkach! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Oświadczenie selekcjonera Michała Probierza– Doszedłem do wniosku, że w obecnej sytuacji najlepszą decyzją dla dobra drużyny narodowej będzie moja rezygnacja ze stanowiska selekcjonera. Pełnienie tej funkcji było spełnieniem moich zawodowych marzeń i największym życiowym… pic.twitter.com/LPG98Zryhe— Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) June 12, 2025