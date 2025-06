Spis treści

Zaczął od wygranej i serii meczów bez porażki

Szkoleniowiec przejął drużynę po Fernando Santosie we wrześniu 2023 roku. W debiucie wygrał z Wyspami Owczymi, ale w końcowym rozrachunku Biało-czerwoni pod jego wodzą zakończyli eliminacje mistrzostw Europy dopiero na trzecim miejcu, co oznaczało brak bezpośredniego awansu na turniej. Na EURO dostaliśmy się kuchennymi drzwiami, przez zwycięskie baraże. Do momentu finałów ekipa Probierza notował serię ośmiu meczów bez porażki.

Wtopa na EURO i spadek z Ligi Narodów

Jednak już samym turnieju kadra Probierza zdobyła tylko punkt, remisując na koniec z Francją. Wcześniej przegrała z Holandią i Austrią. Później było jeszcze gorze. Katastrofą zakończyła się Liga Narodów, bo przegrywając w ostatnim meczu u siebie ze Szkocją, polska kadra spadła z Dywizji A.

Probierz wyleciał po klęsce z Finlandią

Eliminacje mistrzostw świata Probierz zaczął od dwóch zwycięstw. Jednak porażka z Finlandią w Helsinkach, plus konflikt z Robertem Lewandowskim, zadecydował o rezygnacji szkoleniowca z paracy z kadrą. Prowadził Biało-czerwonych w 21 spotkaniach. Zanotował 9 wygranych, 5 remisów, 7 porażek, bilans bramkowy: 34-29.

Jak jest oceniany Michał Probierz?

- Tym ruchem Probierz pokazał, że ma jaja - powiedział Jacek Bąk w rozmowie z Super Expressem. - Podziękował i dobrze zrobił. Nie można było dalej tego ciągnąć. To nie szło przecież w dobrym kierunku. Nie było żadnego progresu. Kadra wyglądała tak, jakby grała na zaciagniętym hamulcu. Każdy z nas chce oglądać jej ładną grę. Nie dało się patrzeć na to, co ostatnio dostawaliśmy. Probierz nie dawał rady. Proponowany przez niego model gry reprezentacji do mnie nie trafiał - podkreślił były kapitan drużyny narodowej.

Nie okazał się cudotwórcą reprezentacji Polski, choć przez baraże dostał się na EURO 2024. Jednak ogólny bilans dokonań Michała Probierza (53 l.) w kadrze nie rzuca na kolana. Co osiągnął w ekipie Biało-czerwonych?

Oświadczenie selekcjonera Michała Probierza– Doszedłem do wniosku, że w obecnej sytuacji najlepszą decyzją dla dobra drużyny narodowej będzie moja rezygnacja ze stanowiska selekcjonera. Pełnienie tej funkcji było spełnieniem moich zawodowych marzeń i największym życiowym… pic.twitter.com/LPG98Zryhe— Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) June 12, 2025