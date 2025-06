Pierwsze zgłoszenia już płyną do PZPN. Oni mogą zastąpić Probierza? [GALERIA]

„Doszedłem do wniosku, że w obecnej sytuacji najlepszą decyzją dla dobra drużyny narodowej będzie moja rezygnacja ze stanowiska selekcjonera. Pełnienie tej funkcji było spełnieniem moich zawodowych marzeń i największym życiowym zaszczytem” – przeczytali fani Biało-Czerwonych w oświadczeniu Michała Probierza. A Polski Związek Piłki Nożnej wniosek o dymisję przyjął.

Kilkadziesiąt minut od tego komunikatu wystarczyło, by – jak przyznał prezes federacji – w skrzynce mailowej pojawiły się już pierwsze zgłoszenia trenerów zainteresowanych pracą z zespołem narodowym. Jednocześnie w przestrzeni medialnej wymieniane są liczne nazwiska wskazywane przez ekspertów.

Faworyt prosto z urlopu

Najczęściej wskazywanym kandydatem jest niewątpliwie Jan Urban. 63-letni szkoleniowiec, którego kilka tygodni temu – na chwilę przed upływem kontraktu… - w Krakowie zwolniono z Górnika Zabrze, na razie „smakuje uroki urlopu”. Co prawda łączono go już medialnie z różnymi klubami (Legia, Cracovia, Piast), ale na razie nigdzie kontraktu nie podpisał.

- Piłkarz wybitny, co w małym klubiku grywał przeciwko Barcelonie, i strzelał hat tricka Realowi Madryt. No i nietuzinkowy facet, potrafiący współpracować z podopiecznymi, również tymi gwiazdorskimi, na zasadzie partnerstwa – kreśli laurkę dla kolegi ze swego boiskowego pokolenia były kadrowicz, Jacek Ziober.

Kulesza potwierdził Urbana, dorzucił trzy kolejne

Nazwisko Urbana prezes Kulesza – a przypomnijmy, że wybór selekcjonera należy do wyłącznych kompetencji sternika związku – potwierdził w rozmowie z Polsatem News. Dorzucił też kolejne: Jerzy Brzęczek, Jacek Magiera, a nawet Adam Nawałka! „Selekcjonerem powinien być trener, który zna polskich piłkarzy” – zaznaczył z kolei w rozmowie z portalem „Sportowe Fakty” Cezary Kulesza.

Marek Papszun? Jest klauzula w kontrakcie

Polskich piłkarzy – poza wymienioną przez niego trójką byłych selekcjonerów (Magiera prowadził kadrę U-20 podczas mistrzostw świata) – świetnie zna też Marek Papszun. Kiedy rok temu wracał do Częstochowy i podpisywał dwuletni kontrakt, klub informował o klauzuli umożliwiającej mu wcześniejsze odejście „w określonych warunkach”. Do tej definicji propozycja pracy z reprezentacją oczywiście przystaje, ale… Po przegranej – w oczach Kuleszy - rywalizacji z Probierzem podczas ostatniego procesu rekrutacyjnego, apetyt opiekuna Rakowa na współpracę ze związkową wierchuszką raczej zdecydowanie zmalał.

Siemieniec: sukces w mateczniku Kuleszy

Nie można wykluczyć, że na liście tych, nad którymi sam Kulesza będzie „główkować”, jest też najmłodszy w tym gronie Adrian Siemieniec. Za sobą ma co prawda „tylko” pracę w Jagiellonii, ale za to z jakim skutkiem! To on w „mateczniku” obecnego prezesa – co może mieć, jak w przypadku Probierza, swoje znaczenie – zdobył wymarzone mistrzostwo Polski, a potem z powodzeniem łączył rozgrywki ligowe z międzynarodowymi. Trudno jednak założyć – zwłaszcza w kontekście okoliczności rozstania Probierza (konflikt z Lewandowskim) – że już odważono by się rzucić go „na linię reprezentacji”.

Nie sposób zapomnieć - choć byłoby pewnie łatwo, skoro pracuje w tej chwili wiele tysięcy kilometrów od kraju - o Macieju Skorży. Autor mistrzostwa poznańskiego Lecha z 2022 roku jest opiekunem Urawa Red Diamonds - japońskiego klubu szykującego się do rozpoczynających się lada chwila Klubowych Mistrzostw Świata. Praktycznie przy każdej kolejnej roszadzie w reprezentacji jego nazwisko powraca w medialnych enuncjacjach, ale... wiele wskazuje na to, że Skorża daleki jest od myśli o powrocie i podjęciu pracy w kraju - nawet gdyby miała to być reprezentacja.

Z Goczałkowic via Dortmund do kadry?

Najmniej doświadczoną trenersko postacią w gronie medialnych kandydatów jest Łukasz Piszczek. W trenerskim CV ma do tej pory tylko pracę w III-ligowym LKS-ie Goczałkowice, czyli „na własnych śmieciach”. Był też przez kilka miesięcy asystentem Nuriego Sahina w Borussii Dortmund. I być może właśnie w takiej roli byłby w tym momencie największą zdobyczą przyszłego sztabu reprezentacyjnego, zbierając kolejne doświadczenia u boku któregoś z wcześniej wymienionych kandydatów.

Klinsmann: zakamuflowana opcja niemiecka?

Tak jak ponad 20 lat temu u boku Jürgena Klinsmanna czynił w reprezentacji Niemiec Joachim Löw, by potem na 15 lat samodzielnie przejąć stery „Nationalmannschaft”. To oczywiście kandydatury wyłącznie życzeniowe, choć pamiętać należy, że ten pierwszy parę lat temu przesłał swoje CV do PZPN-u! Proppozycja została jednak odrzucona już na samym wstępie, z powodu wygórowanych oczekiwań finansowych „Klinsiego”.

Kiedy poznamy wybór Cezarego Kuleszy? „Nie podam konkretnego terminu, ale traktujemy to absolutnie priorytetowo. Proces się zaczyna” – zapowiedział na łamach „SF” sternik związku. To będą ciekawe tygodnie…

JAN TOMASZEWSKI: Kadra przerosła Michała Probierza