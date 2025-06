Jan Tomaszewski powiedział, z jakiego kraju chciałby kolejnego trenera reprezentacji. Wpadlibyście na to?

Pierwsze zgłoszenia już płyną do PZPN. Oni mogą zastąpić Probierza? [GALERIA]

Spis treści

Odejście Probierza to prawdziwa bomba

- Dzień zaczął się od prawdziwej bomby, bo tak oceniam rezygnację trenera Michała Probierza z funkcji selekcjonera - mówi nam Czachowski. - Widać, że to efekt długiej rozmowy z prezesem. Najwyraźniej trener potrzebował czasu. Gdy emocje opadają, to działasz na chłodno. Probierz żegna się honorowo. Jednak uważam, że decyzję o odejściu z kadry trzeba było podjąć bez rozmowy z prezesem - zaznacza.

Pierwsze zgłoszenia już płyną do PZPN. Oni mogą zastąpić Probierza? [GALERIA]

Przez blisko dwa lata Probierz nic nie zrobił

Były kadrowicz nie ma wątpliwości, że na odejściu Probierza skorzysta ekipa Biało-czerwonych i oczyści się atmosfera wokół zespołu. W ostatnim czasie nie było widać, żeby drużyna się rozwijała.

- Dla kibiców, którzy kochają reprezentację i mają ją w sercu, to dobra wiadomość - przyznje Czachowski. - Niestety, nie mamy efektów pracy. Probierza. Taka jest prawda, że przez blisko dwa lata nic nie zrobił. Tylko testował, ale nic z tych prób nie wychodziło. Było tylko gorzej, żadnej oznaki, że coś się ruszy. Wydaje mi się, że to wszystko narastało, aż w końcu ten wrzód pękł - opisuje obrazowo.

Grzegorz Lato treściwie o rezygnacji Michała Probierza. Nawiązał do roli Lewandowskiego

Prezes Kulesza postawi na Urbana?

Kto będzie nowym selekcjonerem kadry? Decyzję podejmie prezes PZPN, Cezary Kulesza. Czachowski przekonuje, że powinien postawić na polskiego szkoleniowca. W jego opinii najlepszą opcją byłby Jan Urban, który jest osobą komunikatywną i ma świetne relacje z zawodnikami.

- Teraz wszystko w rękach prezesa Kuleszy - podkreśla Czachowski. - Mam nadzieję, że wybierze dobrze dla polskiej reprezentacji. Musi działać szybko i mądrze. Uważam, że trzeba postawić na Polaka. Na trenera, który zna polską piłkę. Niech postawi na Jana Urbana. To byłby dobry wybór. Nie stawiałbym na obcokrajowca, bo zanim pozna nasze realia, to stracimy eliminacje do mundialu - wyznaje były pomocnik drużyny narodowej.

Jan Tomaszewski powiedział, z jakiego kraju chciałby kolejnego trenera reprezentacji. Wpadlibyście na to?

Reprezentacja Polski została bez trenera po tym, jak Michał Probierz oznajmił, że odchodzi. Piotr Czachowski (59 l.) uważa, że najlepszym wyborem na jego następcę będzie Jan Urban (63 l.), który w trakcie sezonu rozstał się z Górnikiem.

QUIZ: Robert Lewandowski w reprezentacji Polski. Pamiętasz legendarne występy? Pytanie 1 z 12 Od tego się zaczęło. Z jakim rywalem zadebiutował Robert Lewandowski? Andora Liechtenstein San Marino Następne pytanie

Sonda Po czyjej stronie stoisz w aferze Lewandowski - Probierz? po stronie Lewandowskiego po stronie Probierza

Kibice skandują "Lewandowski" pod stadionem w Helsinkach! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Oświadczenie selekcjonera Michała Probierza– Doszedłem do wniosku, że w obecnej sytuacji najlepszą decyzją dla dobra drużyny narodowej będzie moja rezygnacja ze stanowiska selekcjonera. Pełnienie tej funkcji było spełnieniem moich zawodowych marzeń i największym życiowym… pic.twitter.com/LPG98Zryhe— Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) June 12, 2025