- Przyjąłem to jako męską decyzję Michała – mówi Jan Tomaszewski. - Zrozumiał, że musi opuścić kadrę, bo opinia publiczna, dziennikarze i kibice domagali się tego. Postąpił dla mnie po męsku. W tej chwili można podziękować mu za pracę, ale z drugiej strony wydaje mi się, że ta praca w roli selekcjonera go przerosła. Mam nadzieję, że nowy selekcjoner doprowadzi do zwycięstwa z Finlandią w rewanżu – podkreśla Tomaszewski.

Jan Tomaszewski: Rola selekcjonera przerosła Probierza

Skoro mowa o telenowelach, to zaczynamy właśnie kolejną – z wyborem nowego selekcjonera. Jan Tomaszewski przygląda się temu uważnie i – uwaga – ma już swojego kandydata. A ściślej – kraj, z którego powinien pochodzić.

- Ja jestem za tym, żeby była pewna kontynuacja. Oczywiście Janek Urban na pewno ma duże zasługi, ale ja uważam, że powinien nas trenować nie Włoch, nie Portugalczyk, nie Hiszpan, dlatego że oni trenują piłkarzy wyszkolonych, którzy technicznie są fenomenalni. Natomiast nas powinien postawić na nogi Niemiec. Dlaczego? On powinien ustawić właśnie nasz system gry. Jego asystentem, co jest bardzo ważne, moim zdaniem powinien być Łukasz Piszczek. Nie czarujmy się jest Niemcem, w niemieckiej szkole wychowany. Po po dwóch latach, ten Niemiec wprowadziłby naszą drużynę do czołówki europejskiej – zaznacza Tomaszewski, który myślami sięga jeszcze dalej.

- Uważam, że tutaj ta niemiecka szkoła by się przez te pierwsze dwa lata przydała, a później Łukasz Piszczek by pociągnął ten dobry pociąg po właściwych torach – dodaje.

Tomaszewski jest zdania, że we wrześniu do reprezentacji Polski powinien wrócić Robert Lewandowski.

- Co tu dużo mówić? Robert jest najlepszym piłkarzem w historii polskiej piłki. Sama jego obecność w drużynie jest strachem dla przeciwnika. Jeśli będzie chciał kontynuować karierę, to ja w tym momencie muszę powiedzieć: „daj Boże” – dodaje Tomaszewski.

