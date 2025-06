Probierz przed meczem z Finlandią: "To nie jest drużyna Probierza czy Lewandowskiego..."

Ksiądz Leon C. uniewinniony. Szokujący wyrok sądu w sprawie molestowania 7-letniego chłopca

Dla wielu mecz Finlandia - Polska w Helsinkach to kluczowe starcie w walce o drugie miejsce w grupie. Jednak sportowy aspekt został przyćmiony konfliktem pomiędzy Robertem Lewandowskim a Michałem Probierzem. Selekcjoner odebrał 36-letniemu napastnikowi opaskę kapitana, a ten w odpowiedzi zapowiedział, że nie zagra w kadrze, dopóki Probierz będzie ją prowadził.

Probierz: zrobiliśmy promocję Sylwii Grzeszczak

Przed spotkaniem dziennikarze TVP Sport zapytali selekcjonera o sytuację w drużynie. – Mecz jest najważniejszy. Decyzja, którą podjąłem, była przemyślana. Mam świadomość, że to trudne, ale liczy się dobro wszystkich Polaków. Liczy się dobry wynik — i obyśmy go dziś osiągnęli – powiedział Probierz.

– Z pewnością zrobiliśmy świetną promocję Sylwii Grzeszczak. Jest chyba teraz bardzo popularna. Słuchałem różnych wypowiedzi i naprawdę lubię jej muzykę. Lubię też innych polskich artystów i życzę im powodzenia. To nie jest drużyna Probierza czy Lewandowskiego. To drużyna wszystkich Polaków — i to powinno być najważniejsze – zaznaczył selekcjoner.

Probierz odniósł się także do nocnego komunikatu PZPN. Przed północą federacja stanowczo zaprzeczyła doniesieniom, jakoby rada drużyny była inicjatorem zmiany kapitana. – Wiele jest różnych, nieprawdziwych komunikatów. Czasem trzeba na nie zareagować. Rozumiem zawodników. Nie chcę teraz rozwijać tego tematu, bo mamy mecz. To, co chciałem przekazać, zawarłem już w komunikacie – zakończył.

