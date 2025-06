Spis treści

Nie chodzi o porażkę z Finlandią

- Nasza sytuacja wygląda bardzo źle, bo faktycznie Finowie teraz są w lepszej sytuacji - powiedział Artur Wichniarek w TVP Sport. - My mecz przegraliśmy. Oczywiście możemy ten mecz z Finlandią u siebie wygrać. Przypomnijmy, że Finowie już stracili punkty z Litwą. Tak więc my wygrywając z Litwą, wygrywając z Finlandią będziemy mieli o jeden punkt więcej. Ale nie chodzi tutaj o ten mecz.

Jan Bednarek zdruzgotany po porażce z Finlandią: „Jesteśmy spolaryzowani. Potrzebny reset!”

Kadrowicze nie udźwignęli presji

- Widzieliśmy, mówiliśmy, zastanawialiśmy się, czy ten zespół udźwignie presję tego, co się wydarzyło przed tym meczem - komentował Wichniarek w TVP Sport. - I niestety wywiad Janka Bednarka pokazał, że nie udźwignęli tego. Janek udzielił w ostatnich dwóch latach dwóch wywiadów. Jeden bardzo słaby, po meczu z Mołdawią, przegranym w Kiszyniowie. I tu udzielił równie słabego wywiadu.

Jan Tomaszewski grzmi po kompromitacji z Finlandią. „Kulesza, zwolnij Probierza!”

To dolega reprezentacji

- Myślę, że sytuacja, która jest w tej reprezentacji, która toczy reprezentację i doprowadziła do takich wyników, nie stworzyłem ja, nie stworzyliśmy my w studio dziennikarze - Wichniarek w TVP Sport. - Tylko gra tej reprezentacji i sama reprezentacja. Decyzją, jak mówił to selekcjoner, trzeba było odebrać opaskę kapitana Robertowi jeszcze przed tym meczem, w tym momencie, kiedy on to zrobił, bo to było ważne.

Jan Bednarek bohaterem. Jako pierwszy zasygnalizował, że potrzebna jest pomoc lekarzy na trybunach

Lewandowski miał rację

- A Robert w tym telefonie powiedział selekcjonerowi, że nie opaska jest problemem reprezentacji. Miał 100 procent racji. I dzisiaj powiedział, sprawdzam. I dzisiaj powiedzieli kibice na stadionie, słyszeliśmy doping kibiców. Powiedzieli: sprawdzam - tłumaczył Wichniarek w TVP Sport.

Finlandia – Polska. Łukasz Skorupski sprokurował karnego. Fatalny błąd! [WIDEO]

Probierz niszczy polską piłkę reprezentacyjną

- Dlatego Michał Probierz, to był jego ostatni, moim zdaniem, mecz - ocenił Wichniarek w TVP Sport. - Bo nie ma szans, żeby uratować tego gościa. Tego gościa, który niszczy polską piłkę reprezentacyjną, koniec, kropka. Tego gościa nie ma prawa być w tej reprezentacji i do niej wraca Robert Lewandowski i to trzeba na nowo ułożyć z kimś u sterów, bo oczywiście w PZPN nie ma drugiego kandydata i Cezary Kulesza zostanie na kolejną kadencję.

Wichniarek i Szpakowski grzmią po blamażu w Finlandia – Polska. Oczekują wyrzucenia Probierza!

Trenerem nie może być kumpel prezesa PZPN

- Tylko trzeba wziąć trenera, który nie będzie kumplem prezesa i będzie mógł robić, co sobie będzie chciał, bo to jest reprezentacja i najlepsze dobro narodowe, jeśli chodzi o piłkę nożną. I my dzisiaj mamy efekt ich działań. Po prostu to jest nieakceptowalne. Koniec, kropka - dodał Wichniarek w TVP Sport.

Cezary Kucharski mówi o głupocie Roberta Lewandowskiego. "Już nigdy nie zagra w kadrze"

Nie da się patrzeć na to, co wyprawiają piłkarze reprezentacji Polski, którzy w Helsinkach skompromitowali się przegrywając 1:2 ze słabiutką Finlandią w eliminacjach mistrzostw świata. Za ten katastrofalny stan odpowiada trener Michał Probierz. Były kadrowicz Artur Wichniarek uważa, że ten szkoleniowiec nie może prowadzić drużyny narodowej, bo ją niszczy!

QUIZ: Robert Lewandowski w reprezentacji Polski. Pamiętasz legendarne występy? Pytanie 1 z 12 Od tego się zaczęło. Z jakim rywalem zadebiutował Robert Lewandowski? Andora Liechtenstein San Marino Następne pytanie

Sonda Czy to czas zwolnić Michała Probierza? Tak Nie

Kibice skandują "Lewandowski" pod stadionem w Helsinkach! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

"To jest nieakceptowalne. KONIEC KROPKA."Artur Wichniarek nie gryzł się w język w naszym studiu pomeczowym.#FINPOL pic.twitter.com/kQ3JNSTXu7— TVP SPORT (@sport_tvppl) June 10, 2025