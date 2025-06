Jakub Wawrzyniak nie oszczędza kadry po wstydzie z Finlandią. "Od miesięcy nas okłamywano"

Finlandia – Polska i oceny: ten mecz to kompromitacja polskiego sportu. Wszyscy do zmiany oprócz Casha

O braku argumentów w bronieniu kadry

- Za każdym razem, kiedy pracuję przy meczach reprezentacji, staram się w jakiś sposób zrozumieć - powiedziałakub Wawrzyniak w TVP Sport. - Staram się wytłumaczyć pewne zachowania, bo też byłem reprezentantem i nieraz zawalałem bezpośrednio, indywidualnie w meczach. Natomiast chyba jest taki moment, w którym wszystkie argumenty zostały mi zabrane. Jeżeli spojrzymy z kim my przegrywamy. Darek Szpakowski mówił, że jesteśmy po meczach z Litwą, z Maltą i Finlandią. Teoretycznie mamy jeszcze szansę, aby zająć miejsce nie pierwsze, a drugie w tej grupie.

Kadra nie robi progresu pod wodzą Probierza

- To jest chyba takie spuentowanie obecnej sytuacji - Od miesięcy chyba nas okłamywano, mówiąc, że jedziemy w dobrym kierunku. Po meczach, w których nikt nie widział progresu, słyszeliśmy sygnały, że ta reprezentacja się rozwija.

Bednarek mówił o czymś innym niż powinien

- Ja czegoś takiego nie pamiętam w reprezentacji, aby tak wiele wypowiedzi było pogrążających poprzedników tych wypowiedzi - tłumaczył Wawrzyniak w TVP Sport. Nawet teraz rozmawialiśmy na temat wypowiedzi Jana Bednarka. Myślę, że wielu polskich piłkarzy chciałoby grać tyle lat w Premier League. Natomiast mówiliśmy, że Janek już miał spokój w reprezentacji. Ocenialiśmy jego występy, przydatność do reprezentacji tylko przez boisko. Janek długo nad tym pracował i to nie jest moment po takim zgrupowaniu, po takim meczu, by o tym jako kapitan reprezentacji troszeczkę próbować mówić o czymś innym, a nie o boisku.

Lewandowski mówił o odpowiedzialności

- To jest chyba moment, kiedy trzeba głośno wykrzyczeć pewne rzeczy, które nam się nie podobają - wyznał Wawrzyniak w TVP Sport. - A był taki jeden gość, który mocno to akcentował, no to dzisiaj go nie ma w reprezentacji i zabrano mu paskę kapitana. Kiedy Robert Lewandowski po meczu w Kiszyniowie przed meczem z Wyspami Owczymi głośno wypowiedział, że część reprezentantów musi wziąć odpowiedzialność na własne barki, to media funkcjonowały, że to nie był odpowiedni moment. Co zrobił Robert? Przyjechał, strzelił dwa gole z Wyspami Owczymi, wygraliśmy 2:0.

Reprezentacja Polski przegrała 1:2 na wyjeździe z Finlandią w eliminacjach mistrzostw świata. Nie było stylu, nie było pomysłów, jak pokonać słabych Finów. Wielki strateg trener Michał Probierz znów pokazał, że nie nadaje się na stanowisko selekcjonera. Jakub Wawzyniak nie oszczędzał kadrowiczów po występie w Helsinkach. Wyznał wprorst, że ten zespół nie rozwija się. Trudno się z nim nie zgodzić.

