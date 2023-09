Szok!

Tak żyje się w najwęższym bloku w Polsce. W środku przeżyliśmy szok. "Bareja by się nie powstydził"

To zdecydowanie najwęższy blok w Polsce! Przy skrzyżowaniu ul. Barei i Odkrytej na warszawskiej Białołęce stoi blok, który wygląda niczym z filmów znanego reżysera. Gdy spojrzymy na niego z perspektywy przylegającej do bloku ulicy, to zaczniemy przecierać oczy ze zdumienia. Blok wygląda na cienki jak naleśnik. Jednak, gdy tylko nieco zmienimy perspektywę okaże się, że budynek może nasz zaskoczyć. Gdy weszliśmy do środka, przeżyliśmy szok.