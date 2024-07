Ciekawostki

Te filmy zawładnęły kinem PRL-u. Nasi dziadkowie oglądali je na okrągło. TOP 10 kultowych produkcji

W okresie PRL-u codziennością była praca czy stanie w kolejkach do sklepów. W wolnym czasie społeczeństwo szukało jednak sobie zajęć i rozrywek. Oglądanie filmów cieszyło się popularnością, bowiem był to swego rodzaju luksus - nie każdy miał przecież telewizor. Co jednak zawładnęło ówczesnym kinem? Oto produkcje, które ukształtowały kulturę i zapisały się na kartach historii.