Teatr na kolację „RAZEM CZY OSOBNO?” – MUZYCZNO-KOMEDIOWA NOWOŚĆ Z GWIAZDAMI!

„Razem czy osobno?” to muzyczne, komediowe show, w wykonaniu znanych i uwielbianych przez aktorek, które śpiewająco zabiorą widzów w świat skomplikowanych damsko-męskich relacji. Nie zabraknie wzruszeń, miłosnych historii, tańca i różańca, ale przede wszystkim nie zabraknie emocji i …śmiechu! Show zawiera elementy kabaretu i stand-upu z interakcją z widownią.

O czym jest spektakl „Razem czy osobno?”? Prędzej czy później dopada nas dylemat stary jak świat – na miarę szekspirowskiego „Być albo nie być?” – i wydaje się nie do rozstrzygnięcia – Razem czy osobno? Znacie odpowiedź na to pytanie? Spróbujmy jej poszukać. Znaleźć mocne „za” i zdecydowane „przeciw.” Czy to w ogóle możliwe, by kochać kogoś aż po grób? Być razem przez całe życie? Czy to możliwe, by nie mieć ani razu ochoty trzasnąć drzwiami, wylogować się lub zmienić status na wolna/y? Razem czy osobno? Wybór jest trudny.

Twórca spektaklu śp. Krzysztof Jaślar tak mówił o przedstawieniu: „Nie polecamy nowożeńcom i świeżo zakochanym. Ale jak tylko minie wam ten euforyczny okres, pamiętajcie o nas. Wpadajcie. Choćby w następnym tygodniu lub po kilku miesiącach.

W ramach tego wyjątkowego, teatralnego wieczoru, widzowie mogą delektować się nie tylko rozrywką, ale również wyśmienitą, trzydaniową kolacją.

Spektakl można obejrzeć w nowym miejscu na mapie Warszawy – Foksal 11 Jedzenie & Sztuka, które jest kolejną, czwartą już sceną Teatru Capitol. Tutaj, w nowoczesnej przestrzeni, można smakować jednocześnie sztukę teatralną i sztukę kulinarną.

Premiera muzyczno-komediowego show już 9 września!

i Autor: Capitol Sztuka zaproszenie

W obsadzie spektaklu występują zamiennie:Patricia KazadiAnna Czartoryska-NiemczyckaKatarzyna PakosińskaKaja PaschalskaDominika KryszczyńskaKatarzyna PolewanyAdrianna Kućmierz

Bilety i szczegóły na stronach: www.foksal11.pl oraz www.teatrcapitol.pl.