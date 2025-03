Pruszków. Kradzież czołgu ze złomowiska. Policja poszukuje sprawców

To brzmi jak scena z filmu akcji, ale nią nie jest. W Pruszkowie doszło do najbardziej niewiarygodnej kradzieży ostatnich lat – ktoś buchnął radziecki czołg T-55. Ciężka maszyna stała sobie spokojnie na terenie złomowiska przy ul. Przejazdowej. Aż nagle, w sobotę (8 marca) po prostu zniknęła.

Zdumieni właściciele złomowiska od razu zgłosili sprawę na policję, ale śledztwo wciąż stoi w miejscu. – 11 marca otrzymaliśmy zgłoszenie o kradzieży czołgu T-55. Prowadzimy dochodzenie w tej sprawie – potwierdziła asp. Paulina Wójcicka-Fic z pruszkowskiej policji.

Co ciekawe, T-55 waży aż 36,5 tony, więc nie da się go po prostu przenieść na pakę samochodu dostawczego i odjechać. Czy złodzieje mieli ze sobą dźwig? Wielką ciężarówkę? A może czołg sam odjechał? Tego na razie nikt nie wie, a śledczy robią, co mogą. – Przesłuchujemy świadków, sprawdzamy monitoringi – zapewnia pruszkowska policja.

Jak przyznał w rozmowie z portalem "vice.com" w 2014 roku właściciel złomowiska, taki czołg może kosztować nawet 300 tysięcy złotych, a jego cena uzależniona jest od stanu technicznego pojazdu.

