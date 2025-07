Ten kwiat w Warszawie zakwitnie po raz drugi w historii Polski. Jest termin. "Przejadę 300 km, żeby to zobaczyć"

Co to jest dziwidło olbrzymie?

Dziwidło olbrzymie (Amorphophallus titanum) to roślina pochodząca z wilgotnych lasów równikowych Sumatry. Należy do rodziny obrazkowatych. Charakteryzuje się ogromnym kwiatostanem, który w naturze może osiągać nawet 3 metry wysokości i ponad 1,5 metra szerokości. Zarówno kwiatostan, jak i liść wyrastają z bulwy, która może ważyć kilkadziesiąt kilogramów.

Dziwidło olbrzymie słynie nie tylko z imponujących rozmiarów, ale również z intensywnego zapachu padliny. Ten odór rozchodzi się na duże odległości, aby zwabić jak najwięcej zapylaczy. Dlaczego akurat taki zapach? Kwiat ten kwitnie bardzo krótko, zaledwie kilka dni, dlatego musi działać szybko i skutecznie.

Historia dziwidła w Ogrodzie Botanicznym UW

Pierwszy raz w Polsce dziwidło olbrzymie zakwitło w czerwcu 2021 roku właśnie w Ogrodzie Botanicznym UW. Jak roślina trafiła do Warszawy? To historia pełna niespodzianek! Początkowo roślina dobrze się czuła w warszawskim ogrodzie, regularnie wypuszczając liście. Jednak pewnej zimy, podczas kręcenia materiału telewizyjnego, donica z bulwą została nieświadomie wystawiona na mróz. To spowodowało, że bulwa zaczęła gnić, a roślina przez 3 lata nie wypuszczała liści.

Rytualny taniec i cudowne przebudzenie

Botanicy nie poddali się i postanowili odprawić specjalny "rytualny taniec". Jak sami relacjonują, "zabieg" okazał się skuteczny – roślina obudziła się, wypuszczając nowy liść w październiku 2018 roku. W czerwcu 2021 roku dziwidło olbrzymie zakwitło po raz pierwszy, wzbudzając ogromne zainteresowanie.

Jak oglądać dziwidło?

Unikatową roślinę można oglądać w szklarni tropikalnej Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Dla tych, którzy nie będą mogli zobaczyć tego na żywo, ogród przygotuje transmisję online.

„Jesteśmy niezwykle szczęśliwi, że po 4 latach znów będziemy mogli podziwiać razem z Wami ten spektakl natury” - podkreślił ogród, zwracając się do odwiedzających.

Ogród Botaniczny UW zaprasza do śledzenia rozwoju dziwidła olbrzymiego. "Już niedługo w szklarni Ogrodu Botanicznego UW zakwitnie po raz drugi w Polsce dziwidło olbrzymie! Zapraszamy do przyglądania się temu niezwykłemu zjawisku". Szklarnie są czynne od wtorku do niedzieli w godzinach 10.00 - 20.00, a kasy do 19.00. Ostatnie wejście do szklarni jest o 19.20.

W niedzielę (20 lipca) Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego zapowiedział, że spodziewa się kwitnienia za około 3-4 tygodnie, jednak wszystko uzależnione jest od temperatury,

"Mam do pokonania 300 km"

Internauci są podekscytowani. Jedna z komentujących zapewniła, że jest gotowa przejechać aż 300 km na to wyjątkowe wydarzenie!

"Dajcie znać jak już ten moment będzie blisko;) Wiecie... żeby nie zdziwić się później 😆"

"Będę śledzić i dawajcie znać co u dziwidła na bieżąco, bo do pokonania będę miała 300 km"

"Dużo opowiadam o dziwidle, gdy oprowadzam po Indonezji. Czekam z niecierpliwością kiedy zakwitnie!"