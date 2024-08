Ten nocleg to spełnienie marzeń milenialsów! W Polsce przybywa ofert i chętnych

Natalia na świadectwie ma same szóstki. Zdradziła swój sposób na wybitne oceny. "Trzeba po prostu..."

ZAMKNĄŁ GO W ŚRODKU

Moda szkolna z okresu PRL-u. Tak ubierali się uczniowie. Zero makijażu, mundurki i jeszcze to!

Nowe trendy noclegowe zachwycają. Dla wielu to powrót do dzieciństwa

W ostatnich latach obserwujemy rosnący trend wśród młodych podróżników, którzy szukają alternatywnych form noclegu. Apartamenty w blokach czy pokoje w hotelach odeszły w niepamięć, a ich miejsce zaczynają zajmować między innymi domki na drzewach, łączące ze sobą bliskość natury, oryginalność oraz nutę nostalgii.

Wynajem domku na drzewie to połączenie magii dzieciństwa z komfortem nowoczesnego wypoczynku. Dla wielu to także swego rodzaju ucieczka poza miasto i możliwość wyciszenia się z dala od zgiełku.

Zazwyczaj tego typu miejsca tworzone są z niebywałą dokładnością, lecz wewnątrz znajdują się jedynie podstawowe udogodnienia - łóżko, toaleta, taras. Choć dla części społeczeństwa rezygnacja z na co dzień dostępnych dóbr i wygód może wydawać się absurdalna, to między innymi dla pokolenia Y to wręcz marzenie i sposób na relaks.

Właśnie milenialsi znani są z zamiłowania do przyrody, podróży i przygód, jednak także oni zostali wychowani w czasach ekstremalnie szybkiego rozwoju technologicznego, więc teraz szukają poniekąd ucieczki od otaczających nas ekranów i social mediów. Nocowanie na drzewie idealnie wpisuje się w oczekiwania tego typu i daje możliwość na wypoczynek.

Przedsiębiorcy w Polsce już kilka lat temu zauważyli, że społeczeństwu potrzebne są miejsca z dala od miast. Nic więc dziwnego, że w sieci pojawia się coraz więcej niebanalnych ofert. Gdzie jednak znaleźć domki na drzewie? Jeśli planujesz nocleg w takim miejscu, zachęcamy do sprawdzenia naszej galerii zdjęć poniżej, by dowiedzieć się więcej!