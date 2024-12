Tirem staranował barierki i runął do rowu! Poważny wypadek pod Wyszkowem

Do wypadku doszło w środku nocy. O szczegółach informują strażacy z Wyszkowa. – Nocny wypadek w Knurowcu. Minionej nocy o godz. 1:05 otrzymaliśmy informację o zdarzeniu drogowym na S8 w przy węźle Knurowiec. Do zdarzenia dyżurny Stanowiska Kierowania zadysponował zastępy z JRG Wyszków, OSP Brańszczyk i OSP Trzcianka. Po przybyciu na miejsce zdarzenia i przeprowadzeniu rozpoznania ustalono, że ciężarówka zjechała z jezdni, uderzyła w barierki i wjechała do rowu. Wewnątrz znajdował się kierowca, który nie mógł samodzielnie opuścić kabiny pojazdu. Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, ewakuowali poszkodowanego kierowcę i przekazali go Zespołowi Ratownictwa Medycznego. Interwencja trwała 2 godziny i brało w niej udział 21 strażaków – napisali w mediach społecznościowych strażacy Powiarowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie.