Pogoda w Warszawie: 12-14 czerwca

Nadchodzący weekend w Warszawie upłynie pod znakiem pogarszającej się aury. Prognozy wskazują na wyraźny trend spadkowy, jeśli chodzi o temperaturę. Z dnia na dzień będzie robić się nie tylko chłodniej, ale też bardziej wietrznie. Kluczowa zmiana w pogodzie nastąpi w sobotę, kiedy to pojawią się opady deszczu.

Piątek, 12 czerwca. Najcieplejszy dzień weekendu

Początek weekendu w stolicy będzie jego najcieplejszym momentem. W piątek termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą około 21 stopni Celsjusza. Nocą temperatura spadnie do około 13 stopni. Niebo będzie w dużej mierze pokryte chmurami, a wiatr pozostanie słaby, osiągając prędkość około 2 m/s. Tego dnia mogą pojawić się niewielkie opady.

Sobota, 13 czerwca. Chłodniej i z deszczem

Sytuacja pogodowa w Warszawie zmieni się w sobotę. Przede wszystkim zrobi się chłodniej – maksymalna temperatura w ciągu dnia nie przekroczy 18 stopni Celsjusza. Noc będzie podobna do poprzedniej, z temperaturą na poziomie około 13 stopni. Znacznie bardziej odczuwalny stanie się wiatr, który nasili się do około 4 m/s. Prognozy na ten dzień przewidują słabe opady deszczu, które mogą być najbardziej intensywne w trakcie całego weekendu.

Niedziela, 14 czerwca. Najzimniejszy i wietrzny finał

Niedziela przyniesie dalsze ochłodzenie i będzie najzimniejszym dniem weekendu. Maksymalna temperatura w Warszawie wyniesie zaledwie 16 stopni, a w nocy słupki rtęci spadną do około 10 stopni. Wiatr osiągnie największą prędkość, wiejąc ze średnią siłą około 5 m/s, co dodatkowo obniży odczuwalną temperaturę. Tego dnia również należy spodziewać się słabych opadów deszczu.

Jak spędzić ten weekend w Warszawie?

Przy takiej pogodzie najlepszym dniem na aktywności na świeżym powietrzu wydaje się być piątek. Wyższa temperatura i słaby wiatr mogą zachęcać do spacerów po parkach czy spędzania czasu na zewnątrz. Sobota i niedziela to już dni, w których plany mogą pokrzyżować deszcz, chłód i silniejszy wiatr. Warto wtedy rozważyć alternatywy pod dachem, takie jak wizyta w kinie, muzeum czy galerii sztuki, które pozwolą uniknąć kapryśnej aury.

Dane pogodowe: OpenWeather