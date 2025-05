To najbrzydsze miejsce w Warszawie. Mieszkańcy omijają je szerokim łukiem!

Pasaż Italia, położony w samym centrum Warszawy, tuż przy Nowym Świecie, jest pozostałością po przedwojennej kamienicy, która należała do Luciany Frassati-Gawrońskiej, córki założyciela włoskiej gazety „La Stampa”. Historia tego miejsca sięga 1928 roku, kiedy to Frassati-Gawrońska stała się właścicielką kamienicy. Autor projektu architektonicznego nie jest jednak znany. Jerzy Majewski w „Gazecie Wyborczej” wspomina Juliusza Nagórskiego, architekta sąsiedniej kamienicy, jako potencjalnego twórcę, jednak nie ma co do tego pewności. Pasaż Italia jest często opisywany jako perła architektury. Jednak jego budowa przypadła na początek wielkiego kryzysu.

− Mimo wielu prób, Pasaż nigdy nie pozbył się piętna kryzysu. W galerii handlowej mieściły się sklepy wszelkiego rodzaju, księgarnię, kawiarnie i kina. W podziemiu działał dancing Bodega, który jednak nigdy nie zdobył uznania – informuje muratorplus.pl.

Sam pasaż Italia nie miał tyle szczęścia. Przez lata zyskał złą sławę, odstraszając wyglądem i zapachem. Podejmowano wiele prób ratowania wizerunku tego miejsca, głównie poprzez sztukę uliczną.

− Wiele było prób ratowania wizerunku tego miejsca − zwykle oddolnie, w związku ze sztuką uliczną. Stacjonował tu już stalowy potężny kleszcz, na ścianach kolektywy tworzyły murale. Trudno je dziś wyodrębnić. Brudne ściany zaniedbanego korytarza stale przykrywane są mniej lub bardziej wyszukanymi środkami wyrazu. Nie inaczej było początkiem stycznia 2024 roku – czytamy na muratorplus.pl.

Na początku stycznia 2024 roku artysta Dominik Jan Gralak wraz z marką Converse stworzył nowe oblicze Pasażu Italia. Akcja ta odbiła się szerokim echem w mediach i na Instagramie. Jednak kilka dni później praca Gralaka została przykryta nowymi tagami.

Próby ratowania Pasażu Italia są godne pochwały, jednak należy pamiętać, że jest to obiekt zabytkowy wpisany do ewidencji. Mimo to, nie gwarantuje mu to odpowiedniej ochrony.

− O ile próby ratowania Pasażu są oczywiście godne pochwały, należy pamiętać, że Pasaż Italia jest obiektem zabytkowym wpisanym do ewidencji. Nie gwarantuje mu to niestety zbyt dużej ochrony, trudno jednak nie oczekiwać odpowiedniego zaopiekowania się tak historycznym miejscem i zagwarantowania mu remontu z prawdziwego zdarzenia, przywracającego dawną świetność – podsumowuje muratorplus.pl.

Czy Pasaż Italia ma szansę na odzyskanie dawnego blasku? Czas pokaże, czy to miejsce doczeka się remontu i odzyskania swojej świetności. Jedno jest pewne – historia tego miejsca jest niezwykle bogata i warta poznania.

Źródła: Gazeta Wyborcza, Label Magazine, Muratorplus.pl

