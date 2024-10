To najdłuższa linia autobusowa w Warszawie. Ciekawostki o komunikacji miejskiej

Zielny gnom znów straszy w Warszawskiej galerii handlowej. Wskoczył do zajętej kabiny w damskiej toalecie

Codziennie po warszawskich ulicach porusza się około 1350 pojazdów. Sieć połączeń autobusowych składa się obecnie z 299 linii o łącznej długości ponad 4500 km. Podobnie jak cała komunikacja miejska, linie autobusowe administrowane są przez Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM), podlegający miejskim władzom samorządowym. To ZTM ustala trasy i rozkłady jazdy, a także wydaje bilety i organizuje ich kontrolę. Przewozy wykonywane są przez firmy wyłaniane w drodze przetargów.

W ostatnim czasie sprawdziliśmy, która z tras autobusowych w Warszawie jest najdłuższa. Jak ustaliliśmy, rekordzistką jest linia nr 720. Rozpoczyna swój kurs na przystanku Wiatraczna 14, a kończy go we wsi Rzakta w powiecie otwockim. Autobusy obsługujące linię 720 przejeżdżają przez kilkanaście miejscowości: Zakręt, Majdan, Góraszka, Wiązowna, Wiązowna Kościelna, Żanęcin, Dziechciniec, Pęclin, Malcanów, Lipowo, Glinianka, Czarnówka.

W pierwszym wariancie na trasie znajduje się 47 przystanków, a przejazd całą trasą to 62 minuty. Drugi wariant do 52 przystanki i 70 minut podróży. Cała maksymalna długość trasy to blisko 39 km. Najdłuższą linią autobusową w historii była linia zastępcza Z14 z kursem o długości 53 kilometrów.

Po Warszawie możecie również skorzystać z linii nocnych – najdłuższą z nich jest linia N02. Jeździ ona z przystanku Metro Młociny 23 do przystanku Marysin 03. Pierwszy wariant liczy 73 przystanki, a podróż trwa 76 minut. Drugi wariant to 75 przystanków, przyjazd trwa oszałamiające 80 minut. Linia ma blisko 38 km długości!

